La historia del niño del pasamontañas creado por Look, en León

León-. Parece un niño de guerra, pero es un pequeño leonés que fue retratado por Look y que cobra vida en propas, stickers y piezas de stencil, que están pegados por las calles de la ciudad. Ese personaje se ha vuelto la identidad del artista urbano, su marca personal ha llegado hasta los barrios de Colombia.

El personaje es un niño que aparenta unos ocho años. Se cubre el rostro con un rebozo blanco con negro y deja ver su mirada fija y sensible. La pieza es solo de su cara, sin cuerpo ni nombre.

Look, artista urbano de 30 años, cuenta que esta pieza nació por una fotografía que le tomó a un niño luego de que este se pusiera la prenda en el rostro y le pidiera retratarlo.

"Salió por la idea de un niño, en realidad no es un pasamontañas es una bufanda, él se la puso en la cabeza y solo me pidió que le tomara una foto. Entonces se la tomé y todo el proceso fue de manera natural y ahora ya es mi símbolo".

Hoy el niño del pasamontañas le ha dado la vuelta a varias calles de la ciudad y si hay que hablar de Look esta es la mejor manera de distinguirlo, pues el personaje ya adorna morrales, mochilas y está serigrafeado en playeras.

La pieza tiene una letra "X" pintada de blanco, ese es el sello que Look usa en todas sus creaciones.

En la calle Donato Guerra, en la zona centro, hay un sticker enorme del niño del pasamontañas. Está pegado afuera de una panadería vieja y abandonada que ha sido aprovechada para llenarse de color con propas y stickers de artistas locales como Ecknotizador, creador de un osito icónico o las catrinas de Laurel, otra artista entrevistada por La Silla Rota en agosto del 2021.

El niño del pasamontañas ha llegado hasta Medellín, Cartagena y Bogotá, en Colombia; también a Venezuela. Cuando Look tuvo la oportunidad de viajar sacó sus stickers y los pegó en las calles de los países sudamericanos.

Entre los artistas urbanos también es común intercambiar stickers, propas o diseños creados por ellos. Los envían "a la antigüita" por corres de México embolsados en un sobre. Así lo ha hecho Look con varios colegas que contacta por redes sociales.

"Mi trabajo ha llegado hasta Alemania, yo no he pegado como tal pero he mandado stickers a Italia, a Santiago (Chile). Es por correo todo, así intercambio de stickers, se los envías y ellos allá los pegan, luego pegas los suyos (...) Está muy chido, sin saberlo de pronto salen personas que les gusta esto".

DE LA MENTE A LAS CALLES

Look lleva los últimos cinco años dedicándose al arte urbano. La técnica que principalmente usa es la de stencil, que son recortes a partir de una plantilla que puede nacer de una fotografía, un diseño o una imagen descargada.

El chico vacía en las calles lo que se le viene a la mente. Los pensamientos críticos y sarcásticos que buscan dejar un mensaje social o que simplemente le dan un mejor aspecto a un espacio, dice el entrevistado.

"Hago lo que nace, lo que viene a mi mente. De repente se me vienen las ideas y tengo que hacerlas (...) Casi siempre es de burla, de sátira, a veces cosas de amor o revolucionarias, y pues depende también el spot. Es para que la banda lo vea y se haga la pregunta interna de quien lo hizo, por qué lo hizo".

¿Qué se necesita para dejar ese impacto en la mente de las personas? Look responde y recuerda el momento que en que él y varios amigos pintaron piezas de dominó en los azulejos de un camino abandonado y sucio, ese día un señor sonrió y se los agradeció. O la ves que pegó un stencil de una niña leyendo afuera de una escuela y que nunca fue tapado con grafittis por el respeto al concepto.

"La creatividad es un factor bien importante y esa satisfacción que se queda en la calles, de cambiarle el entorno a las personas, saber que estás interviniendo bien y te feliciten, eso está chido".

Hacer stencil tiene su grado de dificultad y tiempo. Desde elegir la imagen o tomar la fotografía hasta vectorizar en tu celular o en una computadora, para finalmente imprimir y recortar.

Look ha hecho stencil de hasta cuatro metros, en los que se ha llevado medio día, aunque con la práctica que tiene sus tiempos son más ágiles.

A esto se dedica, esto es lo que sabe hacer, esta es su vida.

"Estoy tratando de llevarlo como mi vida diaria, no quiero llamarlo trabajo".

El artista prefirió el stencil que el grafitti porque le da la oportunidad de intervenir en cualquier espacio, no precisamente en uno plano. Reconoce que esta técnica está creciendo en León y va haciendo eco.

En la ciudad hay varias creaciones a su nombre como el rostro de la cantante Chabela Vargas en Real Providencia, el Chavo del Ocho en el Malecón del Río o un niño con cubrebocas pintado en el Mariano Escobedo.

"Esta técnica me hace volar la imaginación para ver cómo puedo intervenir en un spot diferente, no plano. Por ejemplo puedo hacer un stencil que intervenga un árbol o una coladera, un semáforo y se me hace más chido porque cambia el entorno, bueno el grafitti también, pero que lleguen personas y te digan que les cambiaste la rutina con tu trabajo es muy chido", finaliza Look.

