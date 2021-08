La historia de María, la "cerillita" que regresa a trabajar después de 17 meses

La señora María de la Luz Alvarado, de 80 años, contó el tiempo. Pasaron exactamente 17 meses y cinco días para que pudiera regresar a trabajar como empacadora en las cajas de un supermercado en Irapuato. Empezó esta semana y ya recibió las dos vacunas Pfizer.

La pandemia por covid-19 provocó que se suspendieran las actividades laborales en supermercados y tiendas departamentales para personas mayores de 60 años, por ser del sector más vulnerable y propenso a contraer el virus.

Luego de 17 meses y tras ser vacunada, María retornó a sus actividades laborales junto a ocho de sus compañeros y compañeras, también adultos mayores, quienes se reincorporaron a empacar la despensa de los clientes que acuden al supermercado.

Los adultos mayores en México han sido la prioridad para la vacunación, en Guanajuato la población mayor de 60 años ya fue inmunizada (Foto: La Silla Rota)

«Dios me socorre. El dinerito que de aquí saco me sirve muchísimo», comentó Maria. También explicó que, en su caso, no tuvo síntomas luego de ser vacunada, aunque afirma que supo de amigos y amigas que sí...

«A mí no me pasó nada, joven. Me sentí bien, más fuerte. Algunas compañeritas sí me dijeron que tuvieron dolor de cabeza o cansancio. Pero yo no».

El sistema DIF de Irapuato se coordina con las diferentes tiendas de conveniencia para que las personas adultas mayores que están en los asilos puedan trabajar, de manera voluntaria y con el consentimiento de la familia, como empacadoras.

IO