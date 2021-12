La historia adversa de Dulce, niña de 12 años detenida por la Policía de León

León-. Con una sudadera rosa, un short y golpes en el cuerpo a causa de la violencia que ejercieron policías municipales, así localizaron a Dulce Melissa Mendoza Ramírez, de 12 años, este sábado 11 de diciembre en la colonia Las Joyas.

La historia comenzó cuando la Policía de León la detuvo a ella y a su amiga el 16 de octubre en la colonia Cumbres de la Gloria. En su testimonio la víctima recuerda la frase que le dijo uno de los oficiales. "Ahora sí ya te cargó la chingada". A casi dos meses de su desaparición, la encuentran, en medio de dudas y omisiones que aquejan a los colectivos. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

¿POR QUÉ DETUVIERON A UNA MENOR?

La noche del 16 de octubre Dulce salió a la tienda, iba con su amiga cuando fueron interceptadas por elementos de la Policía Municipal, el motivo de la detención, de acuerdo con la versión de una vecina, fue porque la amiga de Dulce portaba un arma blanca.

Al ver que Dulce no regresaba a casa su madre Reina salió a buscarla, vecinos le comentaron que se la había llevado la Policía, según la versión del colectivo Mujeres Desaparecidas Guanajuato.

Cuando habló por teléfono con las autoridades le afirmaron que estaba detenida pero no le explicaron el motivo. Su madre se movilizó para conseguir el dinero y pagar la multa, pero cuando llegó a recoger a la menor, ya no estaba ahí. "Desde ese momento empezó la angustia de la familia en la búsqueda de Dulce", se lee en la postura de los colectivos.

¿Quién recogió a Dulce en los separos? ¿Quién pagó la multa? ¿A dónde se la llevaron? ¿Por qué no le avisaron a un tutor sobre su liberación? Son las dudas de los colectivos y la familia.

Por casi dos meses el rostro de Dulce y su descripción le dio la vuelta a las redes sociales. Una adolescente de 12 años estaba desaparecida. Se activó una Alerta Amber describiendo a Dulce como una menor que pesa 60 kilos, tiene el cabello lacio y castaño oscuro y como particularidades tiene lunares en la espalda en forma de mancha.

El caso hizo eco hasta que su madre se paró en la Plaza Principal pidiendo ayuda los medios de comunicación para localizar a su hija. Con una foto impresa de Dulce, lo único que dijo fue que había sido detenida por la Policía el 16 de octubre, desde entonces no sabía nada de ella.

A casi dos meses de búsqueda y en medio de la alerta de los medios de comunicación, y la especulación de que su cuerpo podría ser el de una mujer localizada sin vida en Barranca de Venaderos, la angustia para su madre aumentaba cada vez más.

LA LOCALIZACIÓN

Este 11 de diciembre, sin muchos detalles sobre su localización, y justo días después de que el caso se volviera mediático, el Municipio de León informó que encontraron a Dulce. Detallando que el personal del DIF desplegó "acciones en favor de la familia".

"Gracias a información recabada por los grupos especiales de la corporación y a datos aportados por la ciudadanía, fue ubicada y recuperada en la zona de Las Joyas, este sábado, tras varios días de búsqueda y de despliege institucional para encontrarla".

"Tras su aseguramiento, se le hizo una revisión médica para valorar sus condiciones de salud. Posteriormente, se dará el seguimiento al protocolo establecido, en conjunto con la Fiscalía General del Estado", informaron en el comunicado.

LAS OMISIONES Y VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

El colectivo Mujeres Desaparecidas Guanajuato en conjunto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Madres Guerreras, publicaron este lunes un comunicado en el que exigen justicia para el caso de Dulce Melissa. Un documento en el que enlistan 15 omisiones y violaciones a sus derechos humanos, ejercidos por los policías municipales a la hora de su detención y liberación.

Una de las integrantes de Mujeres Desaparecidas detalla a La Silla Rota cada una de las omisiones en el protocolo para la detención a los menores que se ven involucrados en un delito.

"Ley Federal de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un apartado que justo habla de cómo tendría que ser el proceso de un menor que se ve infiltrado en un delito, que en este caso no se siguió de esta manera, que se respete y vele en este caso por los derechos de Dulce".

Aun con la presunción del delito deben respetarse los derechos de infante, dice.

La integrante recuerda lo que le dijo uno de los policías a Dulce cuando la detuvieron: "Ahora sí ya te cargó la chingada", además de los golpes contra ella. Y agrega que durante su búsqueda la madre de la víctima no recibió un asesoramiento.

De hecho Reina explicó en entrevista a los medios que ella tuvo que investigar por su cuenta y darle los avances a la autoridad.

"No hubo un acompañamiento a su familia, no hubo una información a su familia dígamos real en término de sus derechos. Eso es por una parte y por otra, durante el proceso en cuanto ella es detenida denuncia violencia física y amenazas y al ser ejercida por las autoridades, en este caso por la Policía de León se reconoce como tortura. Sabemos que el Estado no tendría por qué violentar los derechos de ninguna persona y mucho menos de las niñas, niños y adolescentes".

La integrante recuerda que no es la primera vez que la Policía de León se ve involucrada en violaciones a los derechos humanos. "Preocupa que no es la primera vez que esto sucede, recordemos el 22 de agosto, un acto que no deberíamos olvidar que la Policía Municipal también violentó a algunas de las adolescentes que estuvieron en la marcha feminista".

LA REVICTIMIZACIÓN

Dulce vive en un contexto difícil, la integrante del colectivo asoma todas las adversidades a las que se enfrenta la adolescente por vivir en medio de la pobreza y la violencia. La colonia Cumbres de la Gloria es de bajos recursos, y su casa, de acuerdo con la foto compartida en medios, no está en las mejores condiciones.

Regidoras del PAN llegaron a hablar del caso en el Ayuntamiento preguntándose dónde estaba la madre de Dulce cuando pasó esto. Para las autoridades es fácil revíctimizar a la menor y a su familia, dice la integrante del colectivo.

"De ahí en todo lo que derivó en hacer una revictimización a ella como a su familia por una condición de pobreza, que es algo que señalamos en el comunicado, que la pobreza desde el 2014 ya está señalado en la Ley que no es motivo para separar a las niñas, niños, de sus familias".

Aseguró que la autoridad en todo momento se dirigió a Dulce como joven en lugar de reconocerla como adolescente y respetar el protocolo adecuado para su edad.

"Es importante reconocer que su condición de edad es adolescente porque al ser adolescente tiene toda una condición jurídica en la cual tendrían que está reconociendo sus derechos".

"Criminalizar a las familias, a las niñas y a los niños es no reconocer que el Estado tiene responsabilidades puntuales".

LA REALIDAD DE MUCHAS INFANCIAS EN LEÓN

La activista recuerda que cuando localizaron a Dulce y descartaron que su cuerpo fuera el de una mujer hallada sin vida en la comunidad Barranca de Venaderos, los ciudadanos deberían preocuparse porque aunque no fue el cadáver de la menor, se trató de otra víctima, insiste en que la violencia no debería normalizarse.

"Es preocupante la situación de las niñas, niños y adolescentes en el estado y en la ciudad. Hemos sido el primero o segundo lugar con mayor índice de homicidios según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Acá lo importante es reconocer y colocar una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, y la familia".

"LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SON RESPONSABILIDAD DE TODOS"

Con esta frase el colectivo Mujeres Buscadoras busca hacer conciencia en la sociedad, haciendo énfasis en que todas las autoridades, en conjunto con sociedad y núcleo familiar deberían responsabilizarse de que los niños vivan infancias sanas.

"Históricamente se ha creído que las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad exclusiva de las familias, y eso ya quedó en el siglo pasado, ha habido todo un proceso de movilización histórica, de lucha social para reconocer que la principal responsabilidad es del Estado. Es decir, que a través de todas sus instancias, de todas sus dependencias tendría que crear, construir condiciones para que las familias puedan garantizar y acceder a sus derechos humanos y eso es algo que no está pasando".

Menciona a otras instituciones responsables.

"Preocupa que la Procuraduría de Derechos Humanos en sus recomendaciones no acota a la necesidad de incorporar estos enfoques y que la Policía sigue actuando desde estos lugares de poder. Hay un ejercicio legítimo de la violencia que hacen lo que se les permite dentro de toda la estructura y pareciera que no pasa nada".

"¿Por qué no está siendo una prioridad para el Estado? La desaparición es una gran violación a los derechos humanos, pero también lo están siendo los homicidios, los feminicidios y la violencia que seguramente se viven a diario en los entornos familiares, sociales y cercanos".

La publicación de los colectivos y de REDIM no se aleja del discurso de la integrante entrevistada, en resumen exigen una "investigación de los elementos de policía, medidas de reparación y de no repetición".

Este sábado, antes de este posicionamiento, el Comisionado de Seguridad Pública Víctor Aguirre informó a los medios que solicitó la separación del cargo de entre cuatro y cinco policías involucrados en la detención y cerca de 10 trabajadores del Juzgado Cívico.

ARTÍCULOS 82 Y 83 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE DENUNCIAN COLECTIVOS SE VIOLARON

Artículo 82: "Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables".

Artículo 83: "Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar".