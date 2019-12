La Fiscalía de la República no tiene investigaciones abiertas contra El Marro

La Fiscalía de la República no tiene carpetas de investigación contra 'El Marro'.

Tras una investigación profunda agentes destinados a la captura de José Antonio Yépez Ortiz lo ubicaron en el triángulo del huachicol. Sin embargo la Federación no apoyo con los documentos necesarios para su captura, pues respondieron que no podían dar las órdenes solicitadas pues no existe una carpeta de investigación directa a ´El Marro´.

Elementos del Ejército Mexicano, Agentes de Investigación Criminal y Fuerzas Especiales del Estado ubicaron a ´El Marro´ en Juventino Rosas a mediados de noviembre de este 2019. Tenían las casas de seguridad del Cártel de Santa Rosa identificadas y los datos suficientes como para señalar que José Antonio Yépez Ortiz se escondía en su tierra natal.

Los agentes solicitaron con urgencia a la Fiscalía General de la República órdenes de cateo para proceder a su captura y así tener todo en orden para que el líder del huachicol en Guanajuato no pudiera quedar libre. La Fiscalía les pidió pruebas claras, los elementos las enviaron.

La Federación se estaba tardando en responder. Los agentes encargados del operativo empezaban a desesperarse, pues las órdenes del juez no llegaban y ´El Marro´ podía escabullirse en cualquier momento.

Los elementos ya desesperados al no recibir una respuesta por parte de la federación se dirigieron al gobierno de Guanajuato y le detallaron la situación en la que se encontraban, les presentaron los datos suficientes, los cuales ubicaban a Yépez Ortiz en alguna de las viviendas identificadas como casas de seguridad del Cártel.

Autoridades del gobierno de Guanajuato emitieron las órdenes de cateo firmadas y avaladas por un Juez, y las entregó a los elementos para que pudieran ingresar a los domicilios señalados.

Así fue como los elementos de seguridad procedieron al operativo realizado la madrugada del 27 de noviembre en Juventino Rosas y comunidades aledañas al rancho de San Antonio de Los Morales. ´El Marro´ logró escaparse.

Tras estos hechos, se les cuestionó a autoridades de Guanajuato ¿por qué la Fiscalía General de la República no había otorgado las órdenes de cateo inmediatamente? A lo que respondieron: