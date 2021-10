La exjueza de Cuerámaro explica los motivos por los que "dejaron ir" al menor que mató a 4 chicas

Tania González es la ex jueza calificadora que llevó el caso que conmocionó a Cuerámaro: un menor de edad atropelló y mató a 4 adolescentes que viajaban en una motocicleta, mientras estaba ebrio. Ellas eran Michel, Rosa Isela, Zicry Inahí y María Teresa, dos de ellas eran hermanas. Tania perdió su empleo después de este suceso. Contó para el periódico correo que el gobierno local la obligó a renunciar después de haberla culpado por ‘dejar ir’ a Juan de Dios, pero ella justificó sus motivos.

Él es Juan de Dios, tiene 16 años

Te puede interesar El menor fugitivo de Cuerámaro sigue activo en redes sociales

Todo comenzó el domingo 24 de noviembre. Ese día citaron a la ex jueza sobre el accidente, entonces tuvo que ir al sitio para entregar los formatos de cadena de custodia. Pero las autoridades locales no encontraron a Juan de Dios en el lugar de los hechos. Más tarde lo detuvieron por ‘escandalizar en vía pública y agredir a terceros’. Pero le informaron a la jueza que el motivo real era el atropello.

“Fue presentado por los policías por una falta administrativa. No había flagrancia (cuando la detención se hace en el momento preciso), ni denuncia. El Ministerio Público no lo había requerido tampoco”, contó la ex jueza.

Ellas eran dos de las menores que murieron arrolladas

Te puede interesar El menor que mató a 4 adolescentes en Cuerámaro posó con una pistola en Facebook

Esta fue una de las razones que impidieron mantener preso al inculpado. Las únicas sanciones que se le podrían aplicar a Juan de Dios eran: amonestación, arresto por 36 horas o una multa, según Tania. Además no había pruebas legales para retenerlo por más tiempo.

“Ahorita las leyes amparan mucho y velan por los derechos de los menores. Hice todo el procedimiento por la falta administrativa y se aplicó la sanción prevista en el artículo 40 del Reglamento de Seguridad Pública”.

Juan de Dios está en la orilla derecha. Y el chico de camisa azul, al centro de la imagen, presuntamente es su hermano

Te puede interesar "¡Me faltó una, me faltó una!": gritaba el menor que mató a 4 chicas de 15 años en Cuerámaro

Tania platicó para periódico correo que en todo momento hubo comunicación con las autoridades y el gobierno municipal, y que ella no había sido la única responsable de la liberación de Juan de Dios.

El Ministerio Público estaba enterado de la detención de Juan de Dios, y ellos mismos le dieron la indicación a la ex jueza de que no podían detenerlo nuevamente, pues habían pasado muchas horas y ya no se podía culpar por otro delito.

“No se había detenido a la persona en la comisión de un delito, ni instantes después. La acusación ya se no se acreditaba porque había perdido inmediatez”.

Imagen del cepelio de las menores

Te puede interesar Queman la casa de los padres del menor que mató a 4 adolescentes en Cuerámaro

El ser menor de edad le favoreció a Juan de Dios, no lo podían retener las 36 horas. Pues de haberlo hecho se trataría de una detención forzada, y sin sustento legal.

La exjueza confiesa que corre peligro

Tania González platicó el miedo al que se enfrenta después de haber llevado el caso de Juan de Dios. Confesó que el gobierno de Cuerámaro, encabezado por la panista Ana Bueno la obligó a renunciar, ‘por su propia seguridad’. Pues la comunidad se ha manifestado de diversas formas para exigir justicia por la fuga del presunto culpable. Y uno de sus enojos es que lo hayan ‘dejado salir’.

“Ahora se me pone en riesgo, pone en riesgo mi seguridad y todo. Porque me está afectado en todo sentido. Me siento como una víctima más en este momento, ahora dicen que la contraloría va a empezar una investigación. Creo que únicamente es para buscar un responsable”.

Dos de las madres dieron una entrevista en la que solicitaron la aprehensión del culpable

La ex jueza dijo que se apegó a la ley. Justificó que no había un sustento legal para detener a Juan de Dios. Y lamentó que en un último comunicado del gobierno municipal la hayan responsabilizado de lo los hechos.

La reacción de la comunidad de Cuerámaro

Te puede interesar Los familiares de las 4 chicas asesinadas en Cuerámaro exigen la renuncia de la alcaldesa

Tres días después del atropello y muerte de las 4 adolescentes, la gente se reunió afuera de la Presidencia Municipal para exigir ¡Justicia! a una sola voz. Era un miércoles 27 de noviembre cuando los ánimos se alteraron y los manifestantes caminaron hacia la casa de Juan de Dios, ahí le prendieron fuego. La protesta no terminó, pues se coordinaron para ir a la casa de la alcaldesa Ana Bueno, y hacer disturbios en su cochera. Los muebles estaban tirados, algunos objetos quebrados. Las personas liberaron su enojo.

Foto de la primera manifestación, en la que detuvieron a 17 personas el 27 de noviembre

La fuga del menor de edad ha sido el principal motivo para mantener unida la comunidad. El 3 de diciembre Juan de Dios tenía programada una audiencia en el Juzgado para Menores, en Irapuato, pero nunca llegó. Desde ese día no se le ha visto, y la gente en Facebook dice que huyó a Chicago junto a su familia. Un mes después se comprobó que el acusado seguía activo en redes sociales. El 28 de diciembre publicó una foto en su Instagram. En ella posaba frente a un espejo, tenía una playera color negro y una cadena color plata muy llamativa.