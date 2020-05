La economía de Guanajuato será rescatada por las exportaciones

Si bien el 2020 ha representado un gran reto para el mundo empresarial en el mundo, la realidad es que para México y Guanajuato, será un año de grandes aprendizajes y una serie de oportunidades.

Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, dio a conocer que datos emitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), pronosticaron una caída en las exportaciones a nivel mundial este año, haciendo énfasis en economías como China, Japón, Reino Unido, Francia y los Estados Unidos.

Sin embargo, la OMC destacó que México sería el único país que realmente va a recuperarse por arriba de la caída de las exportaciones que enfrentaría el mundo este 2020.

"Pronostican que México va a tener una caída en sus exportaciones cercanas al 4.6% en 2020, pero su recuperación para el 2021 será por arriba del 6% de las exportaciones. Esto nos lleva a ser el único país a nivel mundial que crecerá en exportaciones por arriba de la caída que tuvo (...). En las exportaciones sí somos capaces de reinterpretar cómo se va a ordenar el mundo después de esta pandemia", informó Rojas Ávila.

BUENA COSECHA PARA EL SECTOR AGROALIMENTOS

A decir del Director General de COFOCE, el sector agroalimentos es el que tendrá un mayor potencial de crecimiento por 2 razones: porque México, en especial Guanajuato, se ha consolidado como uno de los grandes productores y exportadores de alimentos frescos, congelados, procesados y bebidas; y segundo, por el cambio de cosechas en Estados Unidos y Canadá.

"Han estado mutando sus cosechas de espárragos, dígase de zanahoria o de algunas hortalizas como pudiera ser por supuesto las lechugas, lo han estado migrando a lo que es el cannabis, entonces, obviamente para ellos se vuelve más rentable y toda esta producción que anteriormente se hacía en los estados de California, en los estados de Florida o por ejemplo en Windsor, Canadá, ahorita se está migrando a México, esto aunado al tipo de cambio, a la inversión que se ha hecho en inocuidad, seguridad alimentaria, certificaciones y obviamente la cercanía y la confianza que el sector alimentos ha cobrado a nivel mundial como un gran exportador, pues sin lugar a dudas México se va a convertir en el proveedor más importante de alimentos para Estados Unidos y Canadá en los próximos años".

Señaló que a este escenario alentador para el sector agroalimentos, se suma el recién negociado Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la apertura del mercado asiático, donde países como Japón abrieron sus puertas a la exportación de carne de cerdo; Corea que está abriendo su mercado para las hortalizas, productos congelados y procesados, e incluso China, a donde ya se están enviando diferentes alimentos.

NÚMEROS FUERTES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

De acuerdo a estimaciones de COFOCE con información de la Administración General de Aduanas-SAT, la variación anual de exportaciones de Guanajuato durante el primer trimestre del 2020 creció un 22%, en comparación con el 2019.

El sector agroindustrial reportó exportaciones de enero a marzo del 2020 por 458mdd, mientras que en el mismo periodo de 2019, fueron 375mdd.

En cuanto a los destinos de estos productos, se pasó de 53 en 2019 a 55 en 2020; en el top 10 de países destacan Estados Unidos, Japón, Canadá, Guatemala, Países Bajos (Holanda), Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Corea del Sur.

Entre los municipios con mayor participación en la exportación se encuentran Irapuato, Doctor Mora, Pénjamo, Celaya, Silao, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, Villagrán, San Miguel de Allende y Cortazar.

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; frutas u otros frutos o demás partes de plantas; carne y despojos comestibles (de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada); así como preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, son algunos de los productos que Guanajuato envía al mundo.

MESES CRUCIALES PARA LA PREPARACIÓN DE EMPRESAS

Luis Rojas, destacó que las empresas deben seguir su preparación en temas de competitividad y trabajar más en las Certificaciones.

"Hoy sabemos por ejemplo que las Certificaciones PRIMUS, las Certificaciones Kosher, las Certificaciones FDA, todas estas son puertas de entrada para poder llegar a mercados a nivel mundial, entonces Guanajuato debe seguir certificando a gran cantidad de sus hectáreas, de sus productos y sobre todo seguir, no aflojar el paso en el tema de inocuidad y de seguridad alimentaria y por supuesto seguir trabajando muy fuertemente en la promoción. Si ahorita bien no se puede hacer a través de Ferias, Eventos internacionales, sí a través de contactos directos con clientes y sí a través de medios virtuales".

Resaltó el caso de empresas como Walmart y Amazon que han crecido exponencialmente en el consumo de alimentos en línea, ejemplos del comportamiento actual del consumidor y la forma de vender en la próxima década.

COMPRADORES INTERNACIONALES BUSCAN ALIANZAS CON EMPRESAS DE GUANAJUATO

Rojas Ávila comentó que mantiene un contacto cercano con compradores internacionales quienes le han externado que lo que buscan en estos momento de las empresas guanajuatenses es establecer alianzas a largo plazo.

"Buscan más que tener un proveedor, tener una cadena de abastecimiento segura, fortalecer sus cadenas de abastecimiento, aliados estratégicos, productos diferenciados, competitividad y bueno pues obviamente seguridad, que es prácticamente lo que están buscando hoy".

Hizo énfasis en que el panorama actual ocasionado por el COVID 19, ha puesto a México, Estados Unidos y a Canadá en una situación muy distinta a la que se vivía en 2019, convirtiendo a nuestro país en el principal socio comercial de Estados Unidos.

"El año pasado vivíamos tensiones muy fuertes provocadas por el presidente Trump ante una negativa de firmar el acuerdo comercial entre los tres países; hoy el Congreso, los Congresistas, han mandado al presidente Trump una carta pidiendo y exigiendo que se reactive la actividad económica esencial en México, porque están rotas las cadenas de abastecimiento de los Estados Unidos. Hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, el segundo socio comercial de Canadá, el principal proveedor de autopartes, el principal proveedor de alimentos, el principal proveedor de una gran cantidad de productos frescos, procesados, entonces hoy la dependencia económica o la interdependencia mejor dicho económica entre las tres naciones ha puesto en manifiesto que el Tratado va mucho más allá que solamente un refrendo, es realmente un elemento indispensable para poder reactivar la economía y la recuperación de las tres naciones no. Entonces México tiene un papel privilegiado".

Destacó que el TMEC representa una serie de oportunidades para nuestro país: desde tener una puerta de entrada al mercado más grande del mundo, hasta generar inversión extranjera directa.

"Muchas empresas californianas o de diferentes estados agrícolas van a buscar hacer co-inversiones con empresas guanajuatenses para la producción de alimentos, la venta y la distribución de alimentos en Estados Unidos y por supuesto, el comercio digital pues está hoy en su mejor momento. Entonces si a esto le sumamos la guerra comercial China-Estados Unidos, la coyuntura que representa para México el poder sustituir una gran cantidad de productos chinos que hoy van a dejar de entrar a los Estados Unidos, pues obviamente representa muchas oportunidades. Yo creo sin lugar a dudas que México debe reaccionar a una velocidad rapidísima, debemos, no podemos vacilar en pensar si la exportación es o no es una alternativa: es la única alternativa que hoy tiene México para una pronta recuperación y sobre todo, para la entrada fresca de divisas en el país porque eso no lo va a dar ni el turismo a corto plazo, ni las remesas a corto plazo, ni tampoco la inversión extranjera, eso va a tardar en volverse a recuperar y en volverse a estabilizar, pero la exportación es inmediata", finalizó.





