La diputada de Morena que votó a favor del crédito del PAN

Algo inesperado ocurrió este viernes en el Congreso de Guanajuato. La diputada Guadalupe Salas perteneciente a la fracción de Morena votó a favor de la deuda propuesta por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez meses atrás.

Esto desató el enojo de la dirigente estatal, Alma Alcaraz y del legislador Ernesto Prieto, quien comentó que pedirá la expulsión de Salas del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional.

"Estoy planteando de que se inicie un proceso inmediato para desconocer y expulsar del grupo parlamentario a esta señora", refirió el legislador.

Agregó que la dignidad de Morena es primero y que no importa si la fracción se queda solo con un integrante, no se deben traicionar los principios de Morena por ello no pasará desapercibida esta acción.

Hay que recordar que en septiembre del año pasado, Guadalupe Salas dio de que hablar luego de que se presentara una denuncia anónima ante la Contraloría del Congreso del Estado contra la diputada por desvíos de recursos.

Horas después de que se hicieran públicas esas acusaciones, dos documentos comenzaron a circular refiriéndose al tema. El primero de ellos presentaba copias de facturas, fotografías e impresiones de pantalla con los precios de los productos señalados. Los firmantes señalaban en ese momento que la diputada Guadalupe Salas no era militante de Morena.

Y apuntaban que el partido en el estado de Guanajuato se deslindaba de cualquier acción realizada por la diputada que vulnerara la Ley, en específico, la probable comisión de un delito. Pero, más tarde un segundo documento salió a luz con el que desacredita al documento anterior.

El mensaje firmado por Alma Alcaraz aseguraba que no se había emitido ningún comunicado oficial sobre el caso de la diputada Guadalupe Salas. De igual forma, indicaba que se respetaría la resolución de las investigaciones que ya realiza la Contraloría del Congreso. El tema quedó aclarado y cerrado días después de que se hiciera público.

Ayer los militantes de la fracción de Morena en el Congreso se llevaron una sorpresa cuando la diputada emitió un voto a favor de la deuda por 5 mil 350 millones de pesos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó en noviembre del año pasado.

Minutos después de que finalizara la sesión, Alma Alcaraz manifestó su postura respecto a esta acción.

"No tenía conocimiento de que iba a votar a favor; me sorprendió. Debió haber votado en contra", dijo.

Guadalupe Salas ha sido coordinadora de Bolsa de Empleo en la Dirección de Desarrollo Económico en Presidencia Municipal de Acámbaro. También ha fungido como Regidora del Ayuntamiento en la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud. Así como en la Subdirección de Desarrollo Social en la Presidencia Municipal de Acámbaro.





Con información del Periódico Correo

KD