La cuesta económica del regreso a clases

“Mi marido y yo aún no surtimos la lista completa, solo llevamos los uniformes, mochila y zapatos, que de eso ya nos gastamos más de mil pesos, todavía nos faltan libretas y los demás últiles... y los libros que le pidan, y ahora si no los tenemos que comprar porque con eso de que no llegan, yo creo que sí lo tendremos que hacer y pues aquí uno si tiene que cumplir, si mi niña regresa al salón sin sus útiles, puede que me la regresen, aunque según no se debe hacer, pero lo hacen… Ah pero si los libros no llegan, ni modo, hay que sacar copias y eso implica otro gasto que uno no contempla, pero lo tiene que hacer por la educación de sus hijos”.