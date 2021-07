La cruda después de la demolición: quedan solo recuerdos del Mónaco

León-. Un señor se para y toma su celular para tomar una foto: la destrucción de una cantina de 124 años tiene que ser capturada. Un montón de escombros resguardados con cintas de precaución es lo que queda ahora de la cantina El Mónaco, un lugar que detrás de sus puertas guardó tragos, borracheras, y secretos.

El emblemático bar del centro fue destruido por Protección Civil luego de 124 años de historia. Ayer se hicieron los trabajos de demolición porque la cantina representaba un riesgo para los trabajadores, los muros y el techo estaban a punto de desmoronarse, la vieja construcción fue demolida por una excavadora.

Guillermo Reyes de 64 años reconoce que el lugar era muy conocido, pasa por la calle Emiliano Zapata y lo recuerda

La gente voltea su mirada curiosamente en la calle Emiliano Zapata, se paran toman fotos, vuelven a mirar, se preguntan entre sí ¿Qué era ahí? Se contestan "era el Mónaco". Para la mayoría de las personas que transitan por ahí el bar Mónaco era un lugar icónico, una cantina de paradas rápidas para curarse la cruda.

Aunque también hay quienes aseguran que el bar estaba sucio y olía feo, pero no dudan que se echaron "unas frías" amenamente, como Gerardo Torres, de 39 años.

"Estaba medio sucio, no había higiene, estaba medio descoordinado (...) nosotros llegamos ahí a echarnos unas frías, siempre había mucha gente, ya lo demolieron, esperemos que pongan otro negocio mejor", cuenta al hacer una parada en su bici.

Carlos, otro visitante cuenta que el bar llegó a ser un refugio de libros "en unas jaulas como de pájaro, metían libros de autores guanajuatenses, para los clientes". Llegó a pasar tardes amenas en el bar, acompañado de sus amigos, y asegura que la decadencia de la cantina comenzó "hace mucho". La última crisis que sufrió el bar fue la pandemia, cuando el Gobierno pidió el cierre de los bares y cantinas por casi un años, y en su recuperación sus esperanzas estaban atadas a pocos visitantes,

Además de esta crisis, la cantina sobrevivió a otras pandemias y a la inundación de 1926.

El derrumbe de El Mónaco incluso sirvió como locación para filmar, un par de jóvenes hicieron grabaciones en lo que queda de la cantina

UN SIGLO DE BORRACHERAS Y NOCHES DE PIANO

Las noches de piano vienen a la mente de quienes llegaron a ir, además del mesero don Chuy y la cocinera Alicia, todos esos recuerdos componían la cantina de cantera con dos puertas.

El Mónaco recibió a sus primeros clientes en el año de 1897, la familia de Salvador Flores Maldonado construyó el bar para pasar por tres generaciones, eran ya 124 años de existencia. Salvador fue testigo de la demolición de lo que su abuelo construyó, contó a La Silla Rota que no actualmente no tiene mucho dinero, no sabe que pasará con la cantina y si cobrará vida en otro lugar.