La compra millonaria de chalecos balísticos se discute en Ayuntamiento

El ambiente se tornó tenso cuando dos regidoras del PRI y PAN comenzaron a discutir la compra millonaria de chalecos antibalas para los policías de León. El tema llegó hasta la sesión de Ayuntamiento que se realizó ayer. Ambas defendían sus puntos de vista con justificaciones y desacuerdos por la compra.

La regidora del PRI Vanessa Montes de Oca dijo estar inconforme con la compra de 335 chalecos a sobreprecio que fue autorizada por el área de Servicios Generales del Municipio. La empresa Giramsa, ubicada en la Ciudad de México fue la encargada de abastecer esta necesidad millonaria.

Durante la Sesión de Ayuntamiento se tocó el tema de esta compra

Montes de Oca aseguró en voz alta que dos empresas participantes en la licitación cumplían con los requisitos y ofrecían el producto a menor costo. Señaló que con el dinero destinado a esta compra “se ajustaban 67 chalecos más”, y que el ahorro podría haber sido de un millón 150 mil pesos.

En respuesta, Ana María Carpio regidora del PAN dijo “los chalecos salvan la vida, no olvidemos eso, eso no tiene precio. No hay precio que se pueda pagar para salvar la vida de un policía”. Aseguró que los chalecos balísticos no son un “decorativo”. Explicó que escogieron como proveedor a Giramsa para no poner en riesgo la vida de los oficiales.

La regidora Vanessa aseguró que la compra se hizo bajo la justificación de que “el chaleco no era de la misma marca que las placas”. Mencionó que Servicios Generales “se extralimitó, y descalificó a dos empresas que tenían propuestas más económicas y vendían el mismo producto”. Agregó que en años anteriores el Ayuntamiento tuvo fallas en las pruebas balísticas de las que Giramsa era responsable.

La discusión duró unos minutos durante la Sesión de Ayuntamiento realizada de forma virtual. Mientras Vanessa Montes de Oca aseguraba la compra de chalecos a sobreprecio, Ana María Carpio dijo que “no hay precio que se pueda pagar para salvar la vida de un policía”.

Sobre Giramsa

Es una empresa que vende seguridad industrial y policial. Se fundó en 1992. Su sede está en Ciudad de México, con la dirección registrada en Calle Tokio 808, colonia Portales Sur. En su sitio web ofrecen equipo anti motín, chalecos, escudos y cascos. En mayo participaron en la Expo Seguridad de la Ciudad de México.