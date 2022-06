La búsqueda de "Teté": Su última pista fue en Jalisco, hoy no saben nada de él

León-. El 19 de agosto se va cumplir un año de la búsqueda de Clemente López Medina, de 93 años. "Teté", salió a la tienda en la colonia San Pedro de los Hernández y ya no regresó, hace tres meses su familia tuvo una última pista de él en el estado de Jalisco, pero nuevamente no tienen noticias de su paradero.

Felipe Neri, familiar de Teté, cuenta a La Silla Rota que hace aproximadamente tres meses recibieron una llamada que les dio esperanza: un hombre con las características de su desparecido circulaba por las calles de Zapopan (Jalisco).

La Policía Municipal se comunicó con los parientes para avisarles que existía la posibilidad de que se tratara de Clemente, incluso acordaron verse en la Unidad de Urgencias Cruz Verde en ese municipio, donde una persona llevaría al hombre con los rasgos del desaparecido, pero nunca llegó.

"Yo tuve contacto con la Policía de Zapopan, me comentaban ellos que toda persona que llega a Cruz Verde, ellos se enteran, pero no llegó. Ya no volvimos a saber de él porque nunca llegó a la clínica. Esperábamos que lo tuvieran ahí resguardado para poder movernos allá, que nos ayudara la Fiscalía de Jalisco", dice el familiar de Clemente.

Actualmente los parientes mantienen contacto con la Policía Municipal de Zapopan, pero a tres meses de esa huella no han tenido noticias.

"La Fiscalía de aquí de Guanajuato dicen tener contacto con la de Jalisco pero no nos dicen nada".

"Pensamos que pudo haber llegado a San Juan de los Lagos, porque le gustaba andar por esos rumbos (...) es una de las posibilidades, que estuviera en Jalisco porque aquí en León ya buscamos por todas partes y no tenemos noticias de él".

(Foto: Facebook)

La familia de Clemente vive la agonía de cualquier familiar de personas desaparecidas. Uno de sus hijos tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a su búsqueda. Sus días se iban en estar realizando llamadas a las dependencias, publicando fotografías de su padre en redes sociales y buscándolo.

Este 22 de junio una nieta de Clemente tiene cita en la Fiscalía para ver información de las carpetas de personas no localizadas. La familia lo busca entre los vivos y entre los muertos "bien o mal queremos encontrarlo", dice su pariente.

Este Día del Padre el sufrimiento aumentó por los recuerdos de "Teté". Nadie piensa en celebrar.

Clemente López, según sus familiares, no tiene diagnosticada alguna enfermedad mental.

(Foto: Facebook)

"No estaba enfermo de nada, de repente tenía lagunas mentales pero era muy poco, su memoria estaba bien, estaba consciente de lo que hacía", detalla el esposo de su nieta.

La familia espera la pronta respuesta de autoridades de Jalisco y Guanajuato. Piden ayuda para localizarlo describiendo sus características: viste suéter gris con rayas y un pantalón oscuro. Responde al nombre de Clemente López Medina y es originario de León.

En Guanajuato, de enero a marzo del 2022, se ha reportado la desaparición de 372 personas: 263 hombres y 109 mujeres, de acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda. De la cifra total, 137 han sido localizados con vida, 4 sin vida y 231 siguen desaparecidos.