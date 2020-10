La bicicleta blanca, memoria para los ciclistas atropellados en Celaya

El fin de semana más de 28 colectivos ciclistas se reunieron para rodar en las principales avenidas de Celaya. Por un lado, en protesta para exigir mejores condiciones viales, así como el respeto por parte operadores del transporte público. También se movilizaron para homenajear a quienes han fallecido por culpa automovilistas imprudentes.

El punto de encuentro fue el bulevar López Mateos, desde donde se desplazaron hacia avenida Tecnológico. Jesús Lara Preciado, líder del colectivo "Urbany", comentó que esta iniciativa tiene su fortaleza en la ciudadanía, que hoy por hoy van integrando a más de 30 organizaciones de todo el país, con representaciones en Monterrey, Torreón, Guadalajara y Ciudad de México.

"Estamos haciendo un homenaje a todos los ciclistas que han fallecido por atropellamiento. Nuestro objetivo es también visibilizar que nos están matando en las calles; nos están atropellando", indicó Jesús Lara.

Asimismo, hizo un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que cumplan con sus obligaciones de proteger a los ciudadanos, y destacó la urgente necesidad de una movilidad segura para los ciclistas.

"Además del problema cultural, existe una falta de infraestructura adecuada para ciclistas. Todos ven el automóvil como aspiración, y la bicicleta como de segunda. Pero no es así, existimos personas que queremos cuidar el planeta y ejercitarnos. Además, también hay personas que usan este transporte para la venta de comida y así se ganan la vida", detalló.

Al llegar al malecón de avenida Tecnológico, un miembro del colectivo "No la Cagues", tomó la palabra; señaló que "la vida no vale nada cuando las ciudades están diseñadas para las élites", y ejemplificó con la construcción del Puente Fundación, ubicado sobre avenida Irrigación, recientemente inaugurado y cuyo monto de la obra fue de 266 millones de pesos, en donde no se contempló facilidad de movilidad para ciclistas.

En su discurso, también sentenció que cuando el delito es matar a un ciclista o peatón, pareciera ser que deben ser tratados como accidente vial. "Como sociedad no somos capaces de tener empatía. Hoy, todos los colectivos reunidos exigimos justicia y hacemos un enérgico llamado a quienes tienen el privilegio de tener un automóvil ser más empáticos con los ciclistas y peatones",

Finalmente, con silbatos y aplausos, el contingente sobre ruedas rindió un emotivo homenaje a todas y todos los ciclistas que han perdido la vida mientras circulaban por las avenidas de Celaya.

IO