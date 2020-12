La banda del auto azul acecha León; esta es la ruta de sus crímenes

León-. "Se turnan en el carro y dan rondines por las áreas que ya tienen más vigiladas", así dice la publicación que denuncia en redes sociales las colonias en las que opera la banda del auto azul marino. Un vehículo Versa sin placas que ha sido protagonista de varios vídeos que las mismas víctimas comparten.

Una publicación en Facebook alertó a la gente: hombres armados dentro del vehículo descrito aquí arriba circulan por la ciudad para asaltar o intentar raptar a sus presas. A veces usan picahielos, otras armas de fuego, pero los usuarios ya identificaron que se trata de los mismos delincuentes.

Héroes de León y Bugambilias fueron las primeras colonias en identificarse como las zonas de la banda

Sus puntos de operación son las colonias Héroes de León, Arboledas, Mayorazgo, bulevar La Luz y San Pedro, Bugambilias, La Azteca, Manzanares, El Rosario, Plaza Mayor, Panorama, avenida Universidad, Brisas del Lago, Echeveste, Condado Plus, Valle de Señora, León I, Los Naranjos, Manantiales y Maravillas.

Una mujer detalló que varias personas –de estas zonas--- han sufrido hechos similares, y se identificaron cuando vieron circular las grabaciones.

Incluso de sumó un nuevo video, del 25 de noviembre, en el que se ve como tres hombres armados se bajan del vehículo para correr y emboscar a un conductor. No se sabe en qué colonia ocurrió, pero el hecho fue captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano.

¿QUÉ HICIERON PARA SER CATALOGADOS COMO UNA BANDA?

En tres hechos distintos y a solo unos días de diferencia los hombres participaron en un asalto y dos intentos de secuestro en la colonia Héroes de León y Bugambilias. La mujer que fue víctima del suceso al sur de la ciudad confesó que en realidad no querían asaltarla, sino subirla al vehículo. Aquí lo detallamos.

LÍNEA DEL TIEMPO

El primer atraco fue el 8 de diciembre, ese día las cámaras de videovigilancia captaron como un hombre que viaja en el Versa azul marino, con vidrios polarizados y sin placas –descripción que dio la propia víctima—se estaciona frente al paradero de camión en el que está una chica, tranquilamente llega y ella asustada le da su bolso rosa. Aunque aclara en redes que no se trató de un asalto, sino de un intento de secuestro.

"El tipo bajó del auto y me dijo que si hacía algo iba valer madre ahí y me mostró la pistola que traía. Había otro sujeto dentro del auto y le decía que me subiera: yo le ofrecí mis cosas para que no me hiciera nada".

Luego de ser víctima la chica identificada como Barbi recibió críticas de quienes afirman que se descuidó viendo el celular, y así lo desmintió.

"No es así, yo estaba volteando para ver si venía mi transporte, así que chicas cuídense mucho porque esto fue en menos de dos minutos (...) yo soy la chica del video".

El segundo suceso fue el 10 de diciembre, en la misma colonia Héroes de León. El video difunde a un hombre que se echa de reversa en sentido contrario con tal de acorralar a una pareja, se baja del vehículo descrito y les pide sus pertenencias, se ve como la mujer le entrega su bolsa.

En esta grabación no se ve si el ladrón va armado porque esconde una de sus manos, pero se distingue que usa una playera roja rayada. En menos de un minuto y luego de asaltarlos, huye "como si nada".

En la misma fecha, un chico llamado Alex denuncia como es que la banda del auto azul quiso secuestrar a su novia en la colonia Bugambilias. Lo que era una charla tranquila afuera de su casa se convirtió en 15 segundos de pánico.

El joven cuenta que eran cuatro hombres armados los que tripulaban, dos de ellos se bajaron para amenazarlos con una pistola y un picahielos.

Cuando la pareja se percató de la actitud sospechosa, la chica reaccionó rápidamente y corrió, pero el copiloto --"gordo" que medía aproximadamente 1.80 m, de unos 30 años-- la alcanzó y la jaló de la chamarra, ella corrió y se logró quitar. Axel dice que su reacción fue un poco más lenta, y que un hombre –"flaco escuálido"-- que iba en la parte trasera lo amagó y lo intentó herir con un picahielos, entonces corre rápidamente hacia el lado contrario del vehículo.

Los hombres han delinquido en todo tipo de colonias

Ambos "libraron" el violento hecho. Axel alertó a los leoneses, y pidió tener cuidado en las calles.

"Yo por poco pierdo a mi novia hoy. No me lo hubiera perdonado en toda la vida".

Esta banda de delincuentes ya circula en redes sociales, la gente crítica el hecho de que no estén detenidos a pesar de las grabaciones que se han difundido. La Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido una postura sobre el tema.

