"La 4T tiene a la Guardia Nacional en las calles sin leyes específicas"

Guanajuato.- El diputado local Rolando Alcántar, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Guanajuato, declaró que urge que el Gobierno Federal regule la situación jurídica de la Guardia Nacional.

Lo anterior lo manifestó en entrevista para La Silla Rota, luego del asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato, el cual hizo caso omiso a un retén de la Guardia Nacional y a cambio recibió varios disparos.

El diputado señaló que la Guardia Nacional porta armas de grueso calibre y es muy distinto su modo de operan en un retén al de un policía municipal y estatal.

"Desgraciadamente se actuó fuera de los lineamientos que existen en la Constitución, no se puede simplemente abrir fuego contra una persona sin que haya la presencia de alguna arma o alguna amenaza proporcionalmente efectiva en contra de los soldados, esto nos deja una enseñanza, no es escarnio en contra de las instituciones, se tienen que fortalecer para que puedan proveer seguridad a los ciudadanos", dijo.

Lamentó que la Guardia Nacional no tiene un marco jurídico con el cual se deba mover en las calles de las ciudades, esto ocasionado por la rapidez de su creación y el envío a las ciudades que realizó el Gobierno Federal.

"Es importante que se acabe de realizar el proceso jurídico para que la Guardia Nacional termine siendo efectiva, no existe un marco completo que la regule, para que tengan el carácter de policía preventiva y pueda existir un control del uso de la fuerza, que esté bien regulada, que haya procesos claros de la detención de una persona, que haya un seguimiento al proceso para poder sancionar a los elementos que incumplan, esto está incompleto, están en proceso".

"Ahora se ha anunciado que se quiere hacer una modificación a la Ley para que la Guardia Nacional sea incorporada al Ejército Mexicano, situación que tendrá que modificar la Constitución, creo que es importante reivindicarlos para ganarse la confianza de la ciudadanía".

Enfatizó que muchos de los elementos de la Guardia Nacional pertenecen al Ejército Mexicano y poseen una preparación castrense, "y no cuentan con la preparación que tiene una policía civil, con tacto al ciudadano, con conocimiento de los derechos humanos, con procedimientos legales civiles, no militares, eso no le abona a la Guardia Nacional"

Concluyó que los recursos económicos y humanos que posee la Guardia Nacional deben ser perfeccionados por el Gobierno Federal y su marco legislativo, "de lo contrario no van a dar resultados y corremos el riesgo de que ocurran situaciones como el caso de los jóvenes universitarios de Irapuato".

