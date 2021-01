Justifica Malú Mícher que AMLO no usara cubrebocas

La senadora Martha Lucía Mícher salió a la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario anunciara que dio positivo a covid-19 este domingo. Y que a raíz esto, con críticas lo culparan por no usar cubrebocas en eventos públicos, como las conferencias mañaneras.

Cuando le preguntaron a Malú su opinión sobre estos malos comentarios, defendió rápidamente al presidente, y aclaró que "es una decisión que él tomó", que no lo juzgaría por no usar la mascarilla.

"El presidente está en este momento en recuperación y yo no voy a hablar de una persona que está en recuperación. Él tomó su decisión, él utiliza cubrebocas en las reuniones, en las reuniones de la mañanera él no utiliza el cubrebocas y es una decisión que él tomó, y tenemos que respetar".

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Con un tono de voz alto, la senadora mencionó: "Yo no voy a considerarlo irresponsable". Justificando que en otras ocasiones López Obrador sí ha usado la mascarilla, pero se la retira al momento de las fotografías.

"Cuando hay reuniones con Gabinete, todo mundo trae tapabocas, nadamas que esas reuniones no son públicas. Y la reunión en la que salió precisamente el momento en el que estaba platicando con Joe Biden (presidente electo de Estados Unidos), en muchos momentos, para tomar un foto también se quita el tapaboca".

La senadora Antares Vázquez Alatorre también exculpó a AMLO, diciendo que cualquier persona puede ser atacada por el virus. Y que este tema resultó ser un "escándalo".

"Han hecho un escándalo como si deberás fuera lo determinante (...) en la mañanera, como en el Senado, como en la Cámara de Diputados, al estar frente a un micrófono varios senadores, diputados y demás se quitan el cubrebocas para hablar. Como ustedes pueden ver, en la mañanera, el presidente está a una distancia mucho más que los dos metros".

"ES GRILLA, ES RUIDO"

El gobernador Diego Sinhue se contagió primero, esa fue la respuesta de Antares respecto a las críticas que ha recibido AMLO, acusando de "grilla" y "ruido" los juicios hacia el presidente de la República.

"El presidente se contagió mucho después de otros que sí usan cubrebocas, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato (...) pero él se contagió antes, y a él no lo han criticado por no usar cubrebocas. Eso no es determinante, es grilla, es ruido".

"La pandemia es pandemia, afecta a todo el mundo", dijo Vázquez Alatorre.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: La Silla Rota)

VACUNACIÓN Y SERVIDORES DE LA NACIÓN, LOS TEMAS PENDIENTES

Las senadoras de Morena hicieron una rueda de prensa virtual este miércoles, para hablar sobre la vacunación contra el covid-19.

Luego de que Daniel Díaz, secretario de Salud del Estado hiciera un llamado a los adultos mayores a no dar información por teléfono a supuestos Servidores de la Nación, Antares aclaró que estas llamadas sí son válidas, pues son para actualizar los datos personales de quienes recibirán la vacuna de febrero a abril. Lo único que no deben dar los usuarios es dinero, ni su voto, alertaron.

También justificaron que el personal de las brigadas haya sido vacunado, asegurando que corren el mismo riesgo que los trabajadores de la salud. Antares aprovechó para señalar que existen "denuncias" ciudadanas que confirman que administrativos y directivos de centros de salud se han vacunado, a pesar de no estar en la primera línea contra el covid. Las quejas se han recibido en municipios como León, Valle de Santiago y Comonfort. La senadora no mostró pruebas de ello.