JusticiaParaNadia: feministas harán caravana a un año de su asesinato

Salamanca-. "Justicia para Nadia" esa será la consigna principal en la caravana que prepara el Colectivo Regla Rota, para el lunes 8 de marzo. El motivo: exigir a las autoridades que castiguen a los responsables del asesinato de Nadia Rodríguez Saro Martínez, una estudiante de Relaciones Internacionales.

"A un año sin obtener respuesta, seguimos exigiendo justicia para Nadia. Por todas las mujeres salimos juntas y sin miedo", se lee en la publicación del Colectivo Regla Rota Salamanca.

La caravana arrancará a las afueras del Estadio Sección 24, a las 5:30 p.m. El objetivo será llegar a la Plazoleta Cívica Miguel Hidalgo, en donde colocarán un altar, de acuerdo con El Sol de Salamanca.

Las mujeres podrán asistir en carro, bicicleta, patines o patineta, con el objetivo de evitar los contagios de covid-19. El colectivo invita a cuidar las medidas de sanidad con el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

SU ASESINATO OCURRIÓ EL 8M

Nadia vivió su última noche manejando su auto. Fue la madrugada del 8 de marzo del 2020 cuando iba para su casa luego de disfrutar de una fiesta con sus amigos. A la altura de la comunidad La Ordeña recibió impactos de arma de fuego que traspasaron los cristales de su coche y acabaron con su vida.

Dentro del vehículo Focus color gris quedó el cuerpo de Nadia, casi frente al entronque de la colonia Lomas del Prado. Cuando los socorristas llegaron se dieron cuenta que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía de Guanajuato hasta ahora no ha detallado si se trató de un intento de asalto o un ataque directo, que son las dos versiones que se dieron en ese momento. Tampoco han informado sobre los responsables.

Eran cerca de las 2 de la mañana cuando asesinaron a Nadia. A unas horas de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Y a unas horas de que ella acudiera a la marcha feminista de su ciudad, también a unas horas de que ella participara en el Paro Nacional de Mujeres.

¿QUIÉN ERA NADIA?

Nadia Rodríguez Saro Martínez estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Ibero León, tenía 22 años. Solo los fines de semana visitaba su tierra natal, Salamanca.

Feminista, valiente y defensora de los animales, así la recuerdan sus amigos. Acudiría a la marcha del Día Internacional de la Mujer y participaría en el Paro Nacional de Mujeres.

Días antes de su asesinato simuló su desaparición con una foto de perfil que tenía la leyenda: Desaparecida ¿La has visto? Con la intención de crear conciencia sobre la violencia que viven las mujeres en México.

"Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfrute de mi vida, que reí y baile hasta cansarme, que ame todo lo que hacía, que alce mi voz y no me quede callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero termino quitándome la vida", se leía en la descripción de su última foto de redes sociales.

UN DÍA ANTES ESCRIBIÓ UNA CARTA A SU FAMILIA EN CASO DE QUE LA ASESINARAN

Nadia participó en un ejercicio de concientización sobre la Violencia de Género que se realizó en su escuela. Como parte de las clases escribió una carta de despedida para sus padres y su hermano, en caso de ser una víctima de feminicidio.

Nadia junto a su padre Bernardo (Foto: Facebook)

"Iba participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer y en el paro del 09 de marzo sin saber que sus amigas marcharían por su asesinato", dice en la reseña de la plataforma Change.org en la que piden a la Fiscalía General del Estado los avances en la investigación del homicidio.

Fue a principios de octubre del 2020 cuando la familia de Nadia hizo la petición de justicia en la plataforma Change.org, que en ese entonces sumaba cerca de 15 mil firmas.

A casi un año de su homicidio, su padre Bernardo la recuerda con una foto de perfil en la que ambos aparecen sentados en una sala. Desde el día de su partida sus fotografías en redes sociales son junto a Nadia.