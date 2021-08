Justicia para Alpha; organizan marcha y presentan denuncia por perrito asesinado

San Miguel de Allende.- El dueño del perro Alpha, asesinado por un particular, interpuso su denuncia penal ante el ministerio público y a través de un vídeo pidió que se haga justicia y que al responsable se le juzgue como un asesino.

Por este motivo, la Asociación Patitas de Humanidad San Miguel de Allende, realizó este viernes 6 de agosto una marcha en apoyo al caso del perro Alpha, y del resto de los animales que han sido víctimas de maltrato, la cual fue programada a través de las redes sociales.

La salida se hizo en el estacionamiento de plaza La Luciérnaga, a las 4:30 de la tarde, y alrededor de 300 personas se dirigieron, en su mayoría vestidas de color blanco, a las instalaciones de la región D de la Fiscalía General del Estado, donde realizaron un plantón para pedir justicia contra el victimario de Alpha.

Familias completas con sus perros, en la marcha de este viernes para pedir justicia en el caso del perrito Alpha asesinado en San Miguel de Allende. (Foto: Especial)

En el recorrido podrían observarse a niños, jóvenes y adultos, muchos acompañados por sus perros y con pancartas donde había fotos de las mascotas y frases en cartelones y mantas, como "Justicia para Alpha", "No al Maltrato Animal" y "Campaña de Concientización contra el Maltrato Animal".

LA DENUNCIA

"No queremos más Miguel Ángel Araizas", compartió Edgar Vázquez, el dueño del Husky siberiano asesinado, a través de un video.

El asesinato de la mascota ocurrió entre el 28 y 29 de julio. Alpha fue encontrado por sus dueños partido a la mitad en las vías del tren cercanas al lugar donde radica su victimario.

Edgar interpuso su denuncia ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y "Miguel Ángel" sea llevado ante un juez que le dicte una sentencia por "homicidio calificado".

Dijo también, que no va a llegar a ninguna mediación por que el perro era parte de su familia y el pedir justicia por su muerte quiere que sirva como precedente para hacer entender que los animales son parte de una familia, y que este tema debe de escucharse en el congreso para que se regulen las leyes en favor de los animales.

Cabe señalar que el presunto asesino se adelantó e interpuesto una denuncia por daños, el 4 de agosto, en la que acusó al perro Alpha de haber mordido a su hijo, de matarle un ganso y herir a otros animales de su casa, por lo que "Alpha" fue retenido y posteriormente sacrificado.

En este sentido, los dueños de Alpha señalaron que el día de los hechos quisieron llegar a un arreglo con "Miguel Ángel" y estaban dispuestos a pagar por los daños que fueron no graves, pero no fueron escuchados.

LAS REDES SOCIALES

El caso ha generado tal indignación que en redes sociales ya circulan fotos de dueños de perros que piden justicia por Alpha, aunque también hay quienes opinan lo contrario, al considerar que el perro debió llevar correa y que se metió a una propiedad privada.

Algunas de las reacciones a favor y en contra en Facebook:

Edgar Mares

Pobre animal pero bueno, ahora se ve que el gobierno le pone más interés a la investigación sobre un perro muy querido que a los homicidios que día día se miran en el municipio.

Cheyenne López

Y que pasará con los animalitos que el perro hirió también, tienen derechos ¿O no ?

Rodríguez Rubí Ana

Es mi opinión, el perro (Alpha) no sufrió tanto como otros. él murió al impacto contra el tren. Hay perros que sí sufren mucho más, los golpean, les prenden fuego vivos, les cortan partes de sud extremidades, los abusan, los ahogan, los ahorcan. Mucho peor que a Alpha. Si era uno más de la familia, por que no los cuidan bien, no se te puede perder o puedes tener un descuido porque sabemos las consecuencias., lo siento por el perro.

Adrián Méndez

Él es el culpable por no cuidar su perro.

Ali Cas Tom

No desista familia de Alpha, todo el peso de la ley con esa bestia mal parida de Miguel Ángel Araiza y toda su descendencia que supongo seguirán sus mismos pasos, porque lamentablemente se predica con el ejemplo.

Fernando Cervantes

Y cuál va ser la justicia para los animales que agredió el perro, además el perro estaba libre y en propiedad ajena, si uno quiere a sus animales debe de estar al pendiente y cuidarlos.

Michael Kirsebom

Cárcel al mata perros Miguel Araiza.

JP