Junto con Marcelino Trejo renuncian a Morena otros 120 abogados de León

El ex candidato a síndico de Morena, Jorge Marcelino Trejo, renunció a la candidatura en la planilla de Ricardo Sheffield y se llevó con él a más de 120 abogados de León.

Los integrantes del Colegio de Abogados de León estaban entusiasmados con la candidatura de Jorge Marcelino Trejo y habían trabajado en precampaña, pero ya no desean seguir trabajado por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Junto con Marcelino Trejo renunciaron otras seis integrantes de la planilla registrada ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEEG).

"Son todos abogados, pero no son de mi grupo, más bien de todo el proyecto, había más de 120 abogados que estaban sumados a la causa y cada vez eran más, no son cercanos a mí, son cercanos a todos, somos conocidos todos", dijo Jorge Marcelino Trejo, al anunciar su retiro de la candidatura.

Varios abogados de León se habían mostrado a favor de Morena con Jorge Marcelino Trejo desde el año pasado. Pero ahora cuando fue designado Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la Presidencia Municipal de León y que bajaron a Jorge Marcelino Trejo, los abogados se han retirado del proyecto. De hecho los otros seis integrantes que presentaron su renuncia a la planilla de Morena en León son abogados de la ciudad. La mayoría de ellos son integrantes del Colegio de Abogados de León y habían trabajado durante casi dos años para construir una candidatura que fuera competitiva en León.

Ahora los abogados se han alejado de Movimiento de Regeneración Nacional, porque además Ricardo Sheffield no les dio espacios con posibilidades de llegar al Ayuntamiento como regidores. Los abogados de León fueron excluidos de los espacios importantes.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo, fue bajado de la contienda por León por no tener números importantes en las encuestas, pero la llegada de Ricardo Sheffield no ha representado ningún incremento. Sheffield tiene los mismos puntos en las encuestas que Jorge Marcelino o incluso ha aparecido con menos puntos.

"Dejamos el espacio para algún otro compañero, hay compañeros trabajando muy fuerte y a mí se me complicó permanecer allá por problemas personales, decidí tomar la decisión, fue eso, agradezco a Ricardo y al equipo la oportunidad que me dieron, les deseo éxito", dijo Jorge Marcelino Trejo, quien fue también asesor jurídico del Banco del Bajío.

