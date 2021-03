"Juntas, libres y sin miedo": las 10 frases del movimiento feminista

León, Gto.- Cientos de mujeres en León y en diferentes partes de Guanajuato y del país participaron en una marcha pacífica en el Marco del Día Internacional de la Mujer. Sus objetivo son y seguirán siendo claros: respetar sus derechos, lograr una igualdad sustantiva y ser libres en el mundo.

Las mujeres también alzan la voz en esta fecha tan representativa por aquellas que fueron asesinadas. Buscando que los responsables y/o abusadores reciban el castigo ante estos delitos. Bajo las palabras: "¡Valientes ya somos!", todas ellas se unen en una lucha que debe concientizar a todos los sectores de la sociedad.

(Foto: Ivonne Ortiz)

Dentro de las manifestaciones con las que se exige garantizar una vida sin violencia hay varias frases y consignas que refuerzan el llamado desesperado al cambio. Aquí enlistamos 10 de ellas:

"Mujer escucha esta es tu lucha".

"Mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre".

"Nos dijeron que no saliéramos solas así que venimos TODAS".

"Soy la Psicóloga de la Mujer que humillaste y NO lo volverás a hacer".

(Foto: Ivonne Ortiz)

"8M no es una fiesta, es una protesta".

"Ya chole con la impunidad".

(Foto: Ivonne Ortiz)

"Somos la voz de las que ya no están".

"La policía no me cuidad, me cuidan mis amigas".

"Somos malas, podemos ser peores".

"Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez".

El 9 de marzo de 2021 es el segundo Paro Nacional convocado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (#UnDíaSinNosotras). Este día las mujeres no trabajan, no estudian, no usan labores domésticas, no usan redes sociales, así es un día sin ellas.

KD