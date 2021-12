¿Juegan con pandemia? Permiten el sábado un aforo del 100% en el Estadio León

No cuente a los aficionados que iban el domingo al estadio sin cubrebocas, es más fácil contar en la foto a los que lo llevaban puesto. (Foto: Especial)

León.- Una de las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado para evitar contagios de una pandemia que aún no termina, es la de evitar las aglomeraciones, además de la de hacer uso del cubrebocas, pese a ellos, autoridades estatales de Salud han permitido para el próximo sábado un aforo del 100% en el Estadio León, para el juego de Vuelta de la Semifinal del Torneo de Apertura de la Liga MX entre los equipos León y Tigres.

Sobre esto, la Liga MX dio a conocer a través de las redes sociales, que este miércoles por la noche el aforo en el Estadio Universitario permitido es del 90% y se espera que los aficionados compren hasta el último boleto para ver el partido entre los dirigidos por Miguel Herrera y los jugadores de Ariel Holan.

Y añadió con respecto al juego del sábado en el Nuevo Estadio, en el que se jugará la Vuelta entre Tigres y los esmeraldas, que se tiene autorizado el 100 por ciento del aforo. Y añade que, en el juego de Cuartos de Final, los esmeraldas vendieron casi todo el boletaje y se espera que para la antesala de la Final se agoten antes de que termine la semana.

Cabe recordar que, en el juego del domingo pasado, donde el León se impuso al Puebla para pasar a las Semifinales, en el estadio se vieron aglomeraciones, los mismo que durante los festejos por el triunfo, donde muchos de los aficionados no llevaban puestos sus cubrebocas y no conservaron la sana distancia.

Y este mismo ambiente se vio cuando los aficionados del León marchaban rumbo al estadio, sin sana distancia y sin cubrebocas.

De ahí que, para la misma protección de los aficionados, alguna autoridad debe tomar cartas en el asunto, para que el gusto por ver al equipo León jugar se disfrute en un ambiente sin riesgos.

En últimas fechas, sobretodo en la Secretaría de Salud, mantienen las recomendaciones de guardar las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios de una pandemia que aún no termina y que no se sabe cómo vendrán las posibles repercusiones de llegar a Guanajuato la nueva variante Ómicron, por lo que, si ya se dio el permiso para que el aforo del Estadio León para el próximo sábado sea del 100%, es porque ya deben tener algún operativo especial de salud, para que el juego del equipo León contra Tigres no se convierta en un jugar con la pandemia.

El Est adio León tiene una capacidad de alrededor de 26 mil aficionados y a raíz de que el semáforo de reactivación económica cambió al color verde, las autoridades incrementaron el aforo a un 80% para los juegos del León es estadio, aunque a través de las redes sociales del Club León se informó que se tienen el permiso para el aforo del 100%, por lo que se espera un lleno total para presenciar el sábado este juego de Semifinales.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Por su parte, Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, informó que la definición del aforo permite definir el número de elementos de seguridad y vialidad a considerar; para ello se toman en cuenta, además de la cantidad de afición a ingresar, el equipo visitante y sus porras.

El operativo lleva como objetivo el salvaguardar a la afición en general, además de manera especial atender los alrededores de los puntos de encuentro de las porras del equipo León. A lo que se suma, el reguardo a la porra del equipo Tigres

Se tiene contemplado además el cierre de la vialidad del bulevar Adolfo López Mateos, en su tramo del bulevar Hilario Medina hasta el bulevar Francisco Villa.

Se buscará, dijo Bravo Arrona, evitar confrontaciones entre los aficionados de ambos equipos el próximo sábado, en un operativo donde intervendrán elementos de Policía, Tránsito, Protección Civil y Bomberos.

JP