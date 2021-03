Juan Pablo pide respeto a la comunidad LGBT

Juan Pablo Delgado, candidato oficial de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León señaló a su contrincante Ricardo Sheffield –que va con Morena- por hacer declaraciones "transfóbicas" durante su registro oficial como candidato en Guanajuato capital.

Y es que Juan Pablo se declaró abiertamente como el primer candidato gay que aspira a la presidencia municipal. Esta mañana, durante su registro oficial ante el IEEG señaló a Sheffield Padilla por los dos "resbalones" que tuvo este jueves en su registro como candidato.

En el primero, el ex titular de la Profeco discutió con María del Carmen Cuervo -ex precandidata a tercera regidora en su planilla- por sentenciar que se quería "imponer" como tercera regidora en su planilla como contendiente. Durante la discusión le dijo a la militante de Morena: "¡A mí no me agarra de los huevos nadie!".

Luego, en el segundo "resbalón", Sheffield mencionó en entrevista a los medios "el que es hombre no es mujer", cuando La Silla Rota, le preguntó sobre el cambio de género en la candidatura para la presidencia de Guanajuato capital, pues se había anunciado que el elegido sería Roberto Loya, pero luego Morena designó a Carmen Cano Canchola.

"En el cambio de género yo no creo que Loya haya querido hacérselo él verdad, cuando hay un cambio de género, pues el que es hombre no es mujer, en cuestión de género", dijo Sheffield Padilla.

En este contexto, Juan Pablo Delgado dijo que se tiene una falsa percepción de que León es una ciudad "conservadora" y "fundamentalista", pero que el poder político sí lo es. Como Acción Nacional y el candidato de Morena a la alcaldía Ricardo Sheffield.

"Incluso lo es la opción de Morena, el día de ayer incluso Ricardo Sheffield hizo una declaración transfóbica al momento de registrarse como candidato. Esas acciones si son fundamentalistas y son conservadores, pero el resto de la ciudad no lo es".

En Twitter hizo otro comentario similar al extitular de la Profeco:

"Sheffield te invito a que reflexiones la forma en la que haces referencia a las personas de la diversidad sexual y de género. Las transiciones de género no pueden ser motivo de chiste ni de burla", escribió el candidato de Movimiento Ciudadano.

Juan Pablo resaltó que la identidad de León ya cambió.

"Yo no he recibido hasta el momento un solo comentario homofóbico por parte de nadie, ni de discriminación ni de violencia. Eso quiere decir que la identidad de León ya cambió".

SU REGISTRO

Este viernes fue histórico en el proceso de elecciones 2021-2024. Hoy se registró Juan Pablo Delgado como candidato oficial de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de León, convirtiéndose así en el primer aspirante abiertamente gay que contenderá por la alcaldía.

Al medio día Juan Pablo acudió a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para hacer su registro oficial como candidato.

"¡Ya llegamos! Día histórico para la ciudad", escribió en su cuenta de Twitter.

Delgado estuvo rodeado de sus compañeros y amigos en el registro; anunció su planilla de trabajo en caso de ganar la presidencia.

Este candidato se ha vuelto peculiar por su incansable apoyo a la comunidad LGBT y por ser un defensor de los Derechos Humanos. Una carta "fresca" que ofrece Movimiento Ciudadano, y que le apuesta a la inclusión.

En entrevista a medios señaló que León ya no es percibido como una ciudad conservadora, sino que son los partidos y los mismos políticos quienes aún tienen pensamientos conservadores.

"Tenemos una falsa percepción de que León es una ciudad conservadora y fundamentalista. Yo creo que no es eso, el poder político es fundamentalista y es conservador, Acción Nacional sí lo es".

¿QUIÉN ES JUAN PABLO DELGADO?

Juan Pablo Delgado es defensor de Derechos Humanos, especialista en Derechos de las Personas LGBTI y cofundador de ´Amicus´. Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León.

Estudió en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, tiene una maestría en Política Pública en la Universidad de Georgetown, y una Pasantía en el Departamento de Inclusión Social. Es tuitero constante y proclamador de la inclusión.

LOS 7 CANDIDATOS QUE VAN POR LEÓN

En las elecciones del próximo 6 de junio, siete candidatos aparecerán en la boleta electoral. Hace unos días eran ocho, pero apenas ayer Elizabeth Medellín Torres, candidata del Partido Encuentro Solidario anunció que se bajaría de la contienda. Este partido no ha definido quien la reemplazará.

Por el PAN va Alejandra Gutiérrez Campos; con Morena Ricardo Sheffield Padilla; por el PRI Juan Pablo López Marún; de la mano del Partido Verde Sergio Contreras; con el PRD Paola Aceves; con Redes Sociales Progresistas Rosa Elba Pérez Hernández y Juan Pablo Delgado con Movimiento Ciudadano.





