Juan Carlos gritaba que no era él a quien buscaban, relata su esposa

Celaya-. "Ellos le daban otros nombres y no le daban el nombre de él y él decía: no yo no soy esa persona. Y ellos seguían golpeándolo", cuenta Rosa Yolanda Zamudio Jasso, esposa de Juan Carlos Padilla Aranda, un hombre de 54 años que murió en un hospital de la ciudad luego de que agentes ministeriales lo golpearan tras una detención.

Yolanda dio su testimonio al medio local Ágora, en un vídeo de ocho minutos cuenta cada detalle: desde la detención de Juan Carlos hasta el momento de su muerte. Al borde del llanto platica que los agentes llegaron de sorpresa y agresivamente, cuenta la mujer.

"Llegaron directamente con él, empujándolo, diciéndole que se lo iban a llevar (...) nunca se identificaron ni nos enseñaron ninguna orden de aprensión. Mi esposo se cayó al suelo y lo estaban golpeando (...) me dijeron que le podría hablar a quien fuera, que se lo iban a llevar de todas maneras".

Video de la detención de Juan Carlos, este lunes 23 de noviembre

Fue este 23 de noviembre cuando Yolanda, Juan Carlos y su nieta caminaban por la calle Jaime Nuno. En ese momento una camioneta en la que iban los agentes ministeriales se acercó: eran cinco hombres y una mujer. Quienes sin mostrar identificación intentaron detener al vendedor de tamales, y al resistirse lo golpearon fuertemente.

La esposa de Juan Carlos dice que su esposo no era la persona que buscaban, pues los agentes dieron otros nombres al momento de la captura, además no mostraron una orden de aprehensión que comprobara que él era el inculpado.

"Él gritaba que lo ayudaban, que lo estaban secuestrando. Y les decía que a quién buscaban, le daban otros nombres (...) él decía: no yo no soy esa persona".

Yolanda cuenta que una vez que lo detuvieron y "se lo llevaron" ella los alcanzó en un vehículo, después fue a la Fiscalía para interponer una denuncia. En su intento por alcanzarlos una segunda vez que lo vio, no pudo, la velocidad de los agentes lo impidió.

En cuestión de horas la mala noticia se acercaba, Juan Carlos estaba gravemente herido por los golpes que le propinaron seis agentes. En su desesperación por pedir ayuda, Fátima, su hija, alertó en redes sociales y publicó las fotos y videos de lo ocurrido, aún no sabía dónde estaba su papá hasta que un medio local informó que un hombre llegó en un estado grave a un hospital acompañado de agentes de la Fiscalía.

"Habían puesto una notificación que habían llevado a un hospital a un hombre mal herido, vimos las fotos y era la misma camioneta que se había llevado a mi esposo, nos fuimos rápido para el hospital, mi hija se metió ahí le dijeron que mi esposo había fallecido. Que iba muy golpeado, que llevaba la mandíbula rota".

Fátima, hija de Juan Carlos compartió en su Facebook imágenes del momento exacto en el que los agentes ministeriales golpearon a su padre (Foto: redes sociales)

Mientras que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) informó que la causa de muerte de Juan Carlos fue un infarto, de acuerdo con Reforma.

Juan Carlos y su esposa son originarios de Celaya, llevan 30 años vendiendo tamales. Yolanda interpuso una demanda ante la Fiscalía, el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa anunció ayer en su cuenta de Twitter que los agentes están detenidos y que "su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos".

Con un moño negro sus familiares guardan luto para el vendedor de tamales

Su hija Fátima, le escribió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales:

Hay dos palabras que no alcanzo a expresar con palabras cuanto, te amo y cuanto me duele ya no verte, siento un gran vacío, un dolor profundo que no alcanzo a describir. Papi por siempre en mi corazón tú en mi yo en ti y juntos siempre, gracias por el camino recorrido, por el tiempo compartido, por tu amor infinito, por tus sabias palabras, por ser mi padre y en verdad que padre tan padre fuiste, abrazos a la eternidad mi precioso, mi amor eterno! Como quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, esos ojitos verdes y preciosos q solo tu tenías, papi me siento tan vacía al recordar tus cantos, tu voz, tu cara, te amo profundamente!

Esta tarde velarán el cuerpo de Juan Carlos, su hija Fátima agradeció por las oraciones y palabras de aliento.