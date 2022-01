Joven no se quiso vacunar, contagió a su padre y está en riesgo de ser intubado

Guanajuato-. Un joven de 23 años que se resistió a la vacuna contra el covid-19 y que ahora es diagnosticado con un cuadro leve del virus, contagió a su padre de 60 años, quien ha sido trasplantado renal, y recibió la vacuna pero el refuerzo aun no, ahora vive un cuadro grave y está en riesgo de ser intubado. "¿Ya podemos entender?", pregunta el infectólogo egresado de la Universidad de Guanajuato Juan Luis Mosqueda, para hacer ver el panorama del aumento de contagios que se está dando tras la llegada de la nueva variante ómicron.

Aunque el médico cirujano no especificó en qué ciudad fue detectado este caso, él trabaja en Guanajuato como director el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, y también ofrece consultas privadas.

En los últimos días ha tratado de concientizar a sus seguidores sobre la situación actual con la llegada de ómicron, que aunque es menos grave, en sus propias palabras, tiene una capacidad de contagio más rápida, y esto podría causar una saturación hospitalaria.

Joven de 23 años, no vacunado (porque no quiso), tiene COVID, cuadro leve.

Contagió a su papá de 60 años, trasplantado renal, vacunado, aún sin refuerzo.

Papá, cuadro grave, probable requerirá intubación.

¿Ya podemos entender? Hay que cuidarnos y cuidar a los demás.

Los jóvenes Guanajuato de 18 a 29 años recibieron la primera dosis anticovid en julio del 2021, y en diciembre se recibieron segundas dosis en diferentes municipios.

En el caso que relata el doctor Mosqueda, el joven de 23 años no quiso recibir la vacuna, y provocó el contagio de su padre de 60 años, que de acuerdo con autoridades de Salud pertenece a un grupo vulnerable y algunos de ellos padece enfermedades crónicas.

La Silla Rota entrevistó a varios jóvenes leoneses frente a la llegada de la vacuna Sputnik-V a León en agosto pasado, y dos de ellos dijeron que la vacuna podría ser "del Gobierno para asustar a la gente". Alexander, Quintero, de 18 años, perdió a su abuelito por el virus, aun así dijo que no creía que haya sido por el covid, "que él ya estaba muy enfermo".

Jóvenes en la zona centro previo a la llegada de la vacuna Sputnik a León (Foto: Archivo/ La Silla Rota)

"Todos vamos a morir, todos vamos para donde mismo, entonces no me da miedo di me da covid o algo, y si me da es porque Dios así lo quiso", dijo Alexander, de 18 años.

Frente a este panorama, en el que algunas personas se resisten a la vacuna, hay quienes no logran sobrevivir al virus.

Tan solo este jueves la Secretaría de Salud de Guanajuato cuantificó 612 casos de covid-19 y 38 muertes. El estado ocupa el lugar número 14 a nivel nacional en la tasa de incidencia de casos activos con 4,700 registrados, lo que representa un 6% de los casos nacionales.

Puntos relevantes sobre ómicron

Abro hilo ??

Es mucho más transmisible, así que produce un incremento muy rápido de casos.



Aún si produce menos cuadros graves, ese pequeño porcentaje de muchos casos, es suficiente para ocasionar saturación en la atención hospitalaria.

En los primeros siete días de enero han registrado 2, 743 casos de covid en Guanajuato, de acuerdo con el reporte de este jueves.

En su cuenta de Twitter, el doctor Mosqueda, explica que la variante ómicron "es mucho más transmisible", produciendo un incremento de casos. Aunque "produce menos cuadros graves (...) es suficiente para ocasionar saturación en atención hospitalaria".

El doctor Juan Luis Mosqueda Gómez se graduó como médico cirujano en la Universidad de Guanajuato. También es infectólogo, y ha participado activamente en el control de epidemias como dengue e influenza en Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Fue compañero de residencia en la especialidad, del subsecretario de Salud Federal Hugo López Gatell, en Ciudad de México.

