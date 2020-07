Jonathan era enfermero, tenía 33 años; murió de covid

"Agradezco a dios por haberme dado la dicha de tenerte conmigo, tu sonrisa, tus ánimos y tu forma de ser siempre los llevaré en mi corazón. Cada que me levante diré una plegaria al cielo para confortar mi corazón y saber que tú la escuchaste hermano. Dios te tenga en su santa gloria. Agradezco a todas las personas que se sumaron a estas oraciones. Mi hermano ya descansa en paz. Porque no es un adiós, es un hasta luego. Ahora ya no tendré miedo a la muerte por que sé que tú me esperarás. Te amo hermano", dice en la publicación de su hermano Jairo.