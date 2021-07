Jesús, confío en ti: gritó Alejandra mientras 15 perros la atacaban en Salamanca

"... No lo puedo olvidar. Creí que me iban a destazar, a despedazar", relató Alejandra. Ante la desesperación, la víctima buscó subirse a un árbol, pero no pudo. En ese intento recibió más mordidas en sus brazos y manos. Nuevamente cayó al piso; pensó que moriría... Luego gritó: "Jesús, Jesús, yo confío en ti..."