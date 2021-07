Irapuato: FMF le niega el ascenso y afición estalla en redes

El esfuerzo de una temporada no culminó con el ascenso de categoría. (Foto: especial)

Irapuato.- El Club Irapuato quedó excluido de la Liga Expansión MX por carecer de la infraestructura financiera y organizacional que le permita militar en esa división, anunció esta tarde la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La FMF informa acerca de la posible participación de un tercer equipo de la @LigaPremier_FMF como invitado en la @LigaMXExpansion.



Lee más: https://t.co/JBBXnwTPfv#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/OAYHggdmuX — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 5, 2021

Aunque deportivamente se ganó el ascenso al quedar campeón en la Liga Premier (tercera división), el cuadro fresero no podrá jugar, finalmente, en la Liga Expansión, que es la antesala de la Liga MX. Durante semanas se estuvo especulando sobre la posibilidad de ser excluido, con base en criterios administrativos.

El comunicado emitido por la FMF dice que, una vez concluido el proceso independiente de evaluación para seleccionar al club que ocuparía la plaza de tercer invitado en la Liga de Expansión MX, ninguno de los tres candidatos propuestos por la Liga Premier cubrió los requisitos.

"Club Durango, Club Matamoros y Club Irapuato fueron evaluados, tomando en consideración la estructura financiera, control económico y estructura legal entre otros.

De acuerdo con la autorización de la Asamblea General de la FMF la participación de dichos clubes propuestos por la Liga Premier, en calidad de invitados a la Liga de Expansión MX, estaba sujeta a que dichos clubes cumplieran con todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los Reglamentos aplicables y completaran de forma exitosa el proceso de evaluación y auditoría financiera.

"El día del hoy el Auditor Independiente informó a la Dirección General de Operaciones de la FMF, en presencia de la Secretaria General, la Presidencia de la Liga Premier y la Dirección de la Liga de Expansión que ninguno de los tres clubes cumplió con la estructura financiera, control económico y estructura legal entre otros, establecidos como mínimos para poder ser considerado como invitado en la Liga de Expansión MX".

Apenas el 16 de mayo, el equipo y sus aficionados celebraban haber ganado la final "de ascenso". (Foto: especial)

El comunicado añade que la Dirección General de Operaciones de la FMF seguirá trabajando de la mano con la Liga Premier para establecer un procedimiento de licenciamiento de clubes, que permita subsanar cualquier requerimiento y por lo tanto se logre, en un futuro, cumplir de manera satisfactoria por parte de cualquier club de la Liga Premier los requisitos establecidos en los reglamentos aplicables.

REDES RESPONDEN

En la página de Facebook del Club Irapuato, los seguidores manifestaron su rabia por la negativa al ascenso.

"Eso quiere decir que no habrá liga de Expansión para Irapuato???, dijo uno de los aficionados.

"O sea que tenemos un sistema de competencia incompetente debido a que aquel equipo que gana su ascenso deportivo no puede jugar por cuestiones extradeportivas... por eso no salimos del hoyo en el deporte a nivel internacional; se anteponen otras cosas al deporte... como aficionado fresero muero de ganas de maldecir a la FMF pero la verdad es que no vale la pena!!!, comentó uno más.

Chavita González, un seguidor de corazón del Irapuato, comentó: Son un asco, Federación, asesinaste a toda la Liga Premier, directivas, empresarios, jugadores, familias, aficiones, en paz descanse la Liga Premier del fútbol mexicano y en paz descanse el ya de por sí mediocre y fracasado histórico de los mundiales.

Otros fanáticos, más intensos, incluso propusieron acudir a los juegos de la Selección para emitir el clásico grito de "¡¡¡Ehhhh puuuuu...!!!" para que la FIFA vete, en castigo, al futbol mexicano.

CV