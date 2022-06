Irapuato: Crimen organizado busca controlar mercado de piernas y muslos de pollo

Irapuato.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos cuando se encontraban trabajando en una pollería en la colonia Valle Verde de esta ciudad.

El hecho se registró a las 19:10 de la tarde del miércoles en una pollería ubicada en la esquina de la avenida Clavel con la calle Agave, las víctimas al parecer se encontraban limpiando cuando dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al lugar, uno de ellos entró al negocio y disparó en varias ocasiones contra el hombre y la mujer para luego huir del lugar.

Vecinos que escucharon los disparos reportaron el hecho al número de emergencias 911, algunos dijeron haber escuchado 8 disparos y aseguraron ver al responsable cuando subió de nuevo a la moto para escapar.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron y resguardaron el lugar, los cuerpos de las víctimas quedaron en la entrada den negocio.



Momentos después llegaron paramédicos de cuerpos de auxilio que revisaron a las víctimas y constataron que ya no tenían signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó investigaciones en el lugar y peritos aseguraron varios casquillos percutidos que estaban afuera de la pollería.

Los cuerpos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizarles la necropsia que marca la ley e identificarlos.

"En León está tranquilo aún"

El control que grupos del crimen organizado han tomado sobre el sector de la carne, el pollo y otros insumos básicos es una situación que preocupa a comerciantes de Guanajuato que se dedican a este sector.

Vendedores que tienen sus negocios en el Mercado Aldama y el Descargue Estrella, en León, señalaron que hasta el momento la situación es tranquila.

Pero no descartaron que estos hechos se pudieran dar en León, toda vez que en un municipio como Celaya las agresiones a líderes comerciantes en mercados han dañado a comerciantes.

"Tarde o temprano nos va agarrar. Yo no conozco esos ni quisiera conocerlos. Aquí está muy tranquilo y siempre he estado muy tranquilo, no hemos visto algo así y esperemos que nunca pase", expresó uno de ellos.

Violencia como en Guerrero

El pasado 12 de junio, polleros de Chilpancingo, Guerrero, cerraron sus comercios luego de una escalada de violencia; abrieron tres días después, de manera parcial y con sobreprecio.



En el mercado Baltazar Leyva Mancilla, 25 de 35 pollerías reactivaron sus ventas entre el miedo, la incertidumbre y bajo el resguardo de la policía estatal. El precio al público oscila entre los 215 y los 220 pesos por cada pollo, que es el costo más alto registrado en lo que va del año.

CM