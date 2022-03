Investigan si el tigre cazado en Querétaro era de un narco

Huimilpan, Querétaro-. Autoridades federales investigan si el tigre cazado y neutralizado por elementos de Protección Civil de Huimilpan pertenecía a un narcotraficante o al crimen organizado, pues el animal tenía dentro de su cuerpo tenía un microchip.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) localizó el microchip en el tigre una vez que fue llevado al Zoológico Wameru, en Querétaro, la noche del 19 de marzo. Desde ese momento, de acuerdo con el coordinador de Protección Civil de Huimilpan Salvador Oliva, autoridades federales investigan al propietario del felino, pues en el microchip había datos de esta persona.

"Tuvo que ser trasladado a las instalaciones del Wameru (el tigre) lugar donde le fue encontrado un chip, el cual contiene información del propietario, ya las autoridades federales responsables de dicho tema son las encargadas de dar continuidad y seguimiento".

Un microchip es un chip pequeño con un número de identificación programado. No tiene baterías ni usa energía. Para identificar al animal le pasan un escáner que lee los números del microchip. Estos no se pueden remover y tienen que ser implantados por personas autorizadas como veterinarios que tienen que cerciorarse de que el tigre no tenga ya un microchip, de acuerdo con GeoSalud.

Implantarle un microchip a un tigre es una forma rápida de puede reunir al dueño con la mascota perdida o herida.

El dueño o dueña de este tigre asesinado en Huimilpan ya es rastreado por las autoridades para fincar responsabilidades, pues el animal fue reportado por vecinos de la comunidad La Peña a las 23: 04 p.m. del sábado, cuando alertó en la zona.

¿POR QUÉ PODRÍA SER DE UN NARCO?

Mantener a un tigre de cualquier especie es costoso, para esto hay que tener un hábitat adecuado y el dinero suficiente para que no muera de hambre.

El crimen organizado ha tomado a estos animales como mascotas. En marzo del 2019 autoridades estatales y federales localizaron dos tigres blancos en una mansión de José Antonio Yépez "El Marro" a la salida de Santa Rosa de Lima, cerca de la carretera Celaya-Salamanca.

Las autoridades de Querétaro no especificaron si el tigre cazado este fin de semana era un tigre blanco o de bengala, pero ambas especies están en peligro de extinción por la caza furtiva, la destrucción de su hábitat natural y la disminución de sus presas por el hombre, según Ecología Verde. Por esta razón es costoso mantenerlos y resguardarlos. El crimen organizado los ha convertido en sus excéntricas mascotas.

¿QUÉ DICE LA LEY?

En los apartados IV y V del artículo 420 del Código Penal Federal señalan que se impondrán de uno a nueve años de prisión y por el equivalente a trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

IV.- Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

V.- Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

IO