Investigan militares el caso de pollos rostizados que un soldado se negó a pagar

Irapuato.- Nuevamente los repartidores de Uber Eats mostraron inquietud y nuevamente su solidaridad con uno de sus compañeros al que un soldado del Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento se negó a pagarle un servicio, cuando personal de la XII Región Militar llegó este sábado a buscarlo al lugar de su trabajo para aclarar lo acontecido el pasado 10 de mayo.

Los propios repartidores señalaron que los militares provenían de la Ciudad de México y que su intensión no era molestar al trabajador de Uber que había dado el servicio ese día, sino aclarar la situación, ya que traían la versión del soldado que les señaló que sí pagó los pollos rostizados que solicitó.

Se pudo aclarar que la situación se generó por el pago de 4 pollos, de los cuales el soldado pagó la mitad y ya no salió a pagar los 430 pesos restantes.

Un repartidor dijo que la intención de los militares era la de esclarecer un hecho provocado por la conducta indebida de uno de sus elementos y limpiar la imagen de la institución en este caso, motivo por el cual buscaban al motoenvío para aclarar la situación.

También se aclaró en el lugar, ubicado en la colonia Benito Juárez, que no fueron 45 pollos, como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación del país, sino solamente 4 y dos tickets, de los cuales se cobró uno en el momento, y fue lo que generó la situación el pasado 10 de mayo, donde el faltante por cobrar fue de 430 pesos.

Si bien es cierto que 430 pesos no es un motivo para agrandar una situación, la cuestión aquí fue que no se trató de un caso entre civiles, sino que involucró a un militar que como tal es un defensor de la ciudadanía y su comportamiento, hayan sido 4 pollos, sólo dos o más. dieron muestra de una conducta no apropiada. Y este fue el motivo por el cual los militares buscaban al motoenvío, para conocer su versión en forma directa.

Ratificamos lo mencionado en nuestra nota anterior de que se trata de un acto, aunque simple, de deshonestidad por parte de un servidor público, ya que incluso el llevarse sin pagar, aunque sea un pollo, se trata de un robo.

JP