Investigan el posible primer caso de sarampión en Guanajuato en 25 años

La Secretaría de Salud de Guanajuato investiga el primer caso de sarampión en el estado en los últimos 25 años. El secretario Daniel Díaz informó que este contagio de un bebé de 4 meses de León aún no está confirmado. Y atribuyó la posibilidad de un brote de sarampión a la falta de vacunas. Hasta el momento la federación no ha enviado las dosis que necesita el estado.

“No está confirmado el caso de sarampión, yo no tengo un dato confirmatorio de un caso de sarampión. Lo que no quiere decir que el 'pacientito', que está estudiándose como sospechoso o como probable, no vaya a salir positivo. Es de León, de la zona de Brisas del Campestre”, aseguró Díaz.

El virus del sarampión podría haber regresado al estado tras un cuarto de siglo de ausencia. Un bebé de 4 meses está siendo analizado de un posible contagio por esta enfermedad que causa una erupción en la piel de color roja con manchas.

Sería el caso número 16 a nivel nacional en los últimos años y el primero en el estado de Guanajuato. El pequeño paciente reside en la colonia Brisas del Campestre. Las Secretaría de Salud Federal, que fue la encargada de lanzar la alerta, aún no tiene identificado el tipo de virus.

“Se está investigando como sospechoso o como probable, pero todavía no existe un reporte, no quiero decirle mentiras a la población ni alarmarla, pero aún no tenemos el dato confirmado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica; es de León, de la colonia Brisas del Campestre, se está haciendo la revisión”. Declaró el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz.

Mientras tanto, la vacuna del sarampión sigue sin llegar al estado. El secretario señaló que la federación aún no confirma la fecha de arribo de dichas dosis:

“No hay vacunas para Sarampión y no nos han dado fecha. De hecho, ahí están las consecuencias de no tener vacunas a nivel nacional”.

El bebé de 4 meses analizado mantuvo contacto con un familiar proveniente de Estados Unidos. Esa persona, en caso de confirmarse la alerta, sería el portador de un virus que ya estaba erradicado en Guanajuato.

El titular de la SSG informó que las personas que han estado en contacto con el menor también se encuentran en vigilancia por las autoridades sanitarias:

“Se están atendiendo y se han revisado absolutamente a todos sus contactos, hasta este momento 24 personas que estuvieron en contacto con el menor y ninguna de ellas ha salido positivo”.

Se sabe que los menores requieren de dos dosis de la vacuna contra este virus para evitar enfermarse, la primera a aplicarse entre los 12 y 15 meses de edad, la segunda entre los 4 y 6 años.

Ante la falta de vacunas en el estado, la federación ha decidido implementar nuevas medidas. La Semana Nacional de Salud llevará por nombre Semana Nacional de Salud Pública y será recorrida al mes de noviembre, a diferencia de años anteriores que se llevaba a cabo en el mes de octubre: