Investigan 10 casos de acoso en Presidencia Municipal de León

"Estoy para escucharlas personalmente me he sentado, he platicado con ellas y lo que hacemos es acompañar en la parte psicológica, en la parte legal y en lo que se requiera, cada caso es diferente, no puedo dar el nombre, hemos sido muy cuidadosos en eso y ahorita tenemos seis casos en Contraloría, cuatro casos en Honor y Justicia", comentó.