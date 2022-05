Investigados y despedidos: Diego Sandoval y Chico Goerne, amigos de Sheffield

León.- La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República recibió quejas de irregularidades en los departamentos donde despachaban los guanajuatenses Francisco Javier Chico Goerne Cobián y Diego Sandoval Ventura, los dos hombres más cercanos al procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla. Sus dos hombres de confianza y amigos fueron despedidos de la Profeco y son investigados por irregularidades en el servicio público.

Según el diario el Reforma, el gobierno de la Cuarta Transformación encontró "transas e irregularidades" en la Profeco que encabeza el político leonés y expanista Ricardo Sheffield. En la nota del jueves 5 de mayo, Reforma tituló así: "Encuentran transas en Profeco". Y uno de los párrafos de la noticia dice lo siguiente: "Fuentes consultadas informaron que las salidas están relacionadas con denuncias presentadas ante la FGR por extorsión a empresa de gas y gasolina"

El primero de los despedidos es Francisco Javier Chico Goerne Cobián, expanista de Irapuato y reconvertido a la Cuarta Transformación junto con Ricardo Sheffield Padilla. Chico Goerne es uno de los hombres de confianza de Sheffield, fue su socio en el despacho de abogados en León y fue diputado por el blanquiazul. Chico Goerne era Subprocurador Jurídico de la Profeco.

El segundo colaborador de la Profeco que fue despedido por irregularidades es el abogado Diego Sandoval Ventura, Director General y Coordinador de las 38 oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en todo el país. Diego Sandoval Ventura trabajó como abogado en el despacho de Ricardo Sheffield en León y era uno de sus amigos y colaboradores más cercanos. Diego Sandoval recorría el país, supervisando a los delegados, y teniendo reuniones con empresarios, en representación del Procurador Federal del Consumidor. En la Función Pública y la Fiscalía Anti Corrupción llegaron denuncias por irregularidades en la Coordinación General de Delegaciones.

Según el comunicado de la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública, los 38 encargados de las oficinas de la Profeco en el país también serán investigados junto a su jefe.

"Derivado de denuncias presentadas, se acordó la remoción de algunos servidores públicos de la citada Procuraduría. Igualmente se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país", señaló el comunicado de la Segob y SFP.

La tercera persona despedida es Marijhose Nava Covarrubias, cercana colaboradora del Procurador Federal del Consumidor. Ella era Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de Profeco. Marijhose Nava ya había trabajado en la Profeco desde el 2014 cuando ingresó como secretaria particular del Director de Transparencia de la Subprocuraduría Federal del Consumidor. Después ocupó diversos cargos en la institución y salió en el 2017. Ella tuvo la oportunidad de regresar con Ricardo Sheffield como Jefa de Departamento en la Dirección de Verificación de Gas L.P. de la Procuraduría.

La columna de Reforma, Templo Mayor, señaló que "Le Pasaron por encima a Ricardo Sheffield desde la Secretaría de Gobernación" y agrega que el político guanajuatense fue citado este mismo miércoles en las oficinas de Bucareli, "pero dejó plantado a Adán Augusto López".

Por su parte, el periodista Joaquín López Dóriga en su columna en Milenio, dijo que la Secretaría de Gobernación hizo limpia en la Profeco "en ausencia de su titular Ricardo Sheffield". Y remató diciendo que Andrés Manuel López Obrador no le dijo nada a Sheffield sobre los cambios en su gabinete interno de la dependencia pero "preguntó, ¿en Gobernación?".

Sheffield negó las irregularidades en Profeco a través de su cuenta de Twitter y dijo confiar en que no sea politiquería orquestada desde el yunque o el comunismo.

"Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento".

"Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Presidente de CCE, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la cuarta transformación. Huele a yunque y comunismo", dijo en su segundo tuit, aunque después eliminó la última frase donde señala al yunque y al comunismo.

