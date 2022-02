Inversionistas buscan crear Tren Bajío: Conectaría a León con Ciudad de México

Guanajuato.-El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que existen inversionistas privados que buscan reactivar el proyecto del tren de pasajeros denominado "Tren Bajío" que conectaría al Bajío con la Ciudad de México.

Manifestó que dialogó con el subsecretario de Obra Pública federal Jorge Nuño sobre dicho proyecto, del cual sólo se conoce que existe el interés de inversionistas privados (TMSourcing) y de la Federación por utilizar las vías del ferrocarril que están vigentes en los estados para los trenes de carga.

"El Tren Bajío lo dialogué con Jorge Nuño y me platicó que existe el proyecto de poder realizar el tren de pasajeros sobre las vías existentes, está en anteproyecto, son particulares que ven utilizar las vías que tiene en concesión Ferromex, nosotros encantados que se pudiera concretar, no hay mucha información al respecto, acordamos con Jorge Nuño que en quince días viene a Guanajuato para ver lo de la carretera Dolores–San Miguel de Allende, yo creo que es un buen momento para que nos amplíe la información".

El Gobernador declaró que Guanajuato está dispuesto a pagar los 80 millones de pesos para realizar los estudios de viabilidad, sin embargo, esperan que sea la Federación quien lo haga realidad.

"No conozco la empresa que presenta el proyecto, a mí no me lo han presentado, lo que se conoce es por los medios y por lo que me platicó Jorge Nuño, si es para el bien para Guanajuato apoyaremos dentro de las posibilidades, nuestra prioridad es el agua para el Estado, realmente 80 millones de pesos para un proyecto de esa magnitud no es mucho, para la Federación menos, si tenemos algo que poner queremos que sea viable, si son más estudios como los que ya hemos hecho, no tiene sentido, ellos lo que plantean es pasar en las mismas vías del tren, es viable porque ya no se paga derecho de vía, construir, sólo meter el tren de pasajeros y hacer estaciones, supongo, no conozco el proyecto".

Aceptó que el tren de carga conviviría con el tren de pasajeros en la misma vía, pero advirtió que esto tendría que contar con una excelente administración para evitar algún accidente.

"Tiene lógica porque no todo el día esta ocupada la vía, supongo que serán trenes de diferentes velocidades, habrá que revisar las aristas, se que no sólo es para Guanajuato, sino para Querétaro y muchos estados más.

En la semana trascendió que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal (SICT) ya tiene la propuesta de la empresa TMSourcing para la creación del Tren Bajío, el cual pretende ser autofinanciable y se le invertiría 50 mil millones de pesos.

TMSourcing es identificada en el ámbito de la consultoría y servicios financieros, y realizaría la inversión a través del fideicomiso Ameriko para el Tren del Bajío, del cual se rumora que tendría 12 estaciones en León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Tula, Huehuetoca y culminaría en Buenavista y probablemente podría conectarse con el Aeropuerto Felipe Ángeles.

JP