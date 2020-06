"Intentaron violarme, me golpearon y me asaltaron. Viví de milagro"

"El primer golpe fue bizarro porque juré que ya estaba muerta, ´Juan´ me puso una navaja en el cuello y le dije: hazlo, encájala bien y con fuerza, eso le molestó lo que lo hizo golpearme varias veces más con sus puños, cuando pude abrir los ojos lo vi con una roca gigante sobre su cabeza y me la tiró con la esperanza de matarme. Aún no sé cómo estoy viva y honestamente me sorprende, pero no dejaré de hablar de esto hasta que aparezcan mis hermanas con vida, hasta que las autoridades locales den luz sobre un problema tan real que lo saboreo hoy mismo con la sangre de mis encías, ni una más, ni una. Si vi la luz no quiero que sea en vano" , recordó Ameyali en sus redes sociales.