Intensificarán operativos a motociclistas en León para inhibir delitos

León.- Han sido sancionados 15 mil motociclistas en lo que va de la presente administración municipal y están bajo resguardo 3 mil motocicletas que han sido retiradas como parte de los operativos de revisión que se hacen a conductores para que tengan toda la documentación correspondiente y en regla y también inhibir la comisión de delitos, así lo dio a conocer Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León (SSCL).

Comentó que en cuanto se tuvo conocimiento del ataque armado en una fiesta de la colonia Santa María de Cementos el pasado fin de semana, se implementaron operativos de revisión de motocicletas en busca de localizar a los responsables del multihomicidio.

Bravo Arrona dijo que es muy importante la participación de la ciudadanía con las autoridades para proporcionar información verídica de quienes cometen delitos para así poder detenerlos pues, indicó, que en muchas ocasiones se hacen llamadas al C-4 o al 911 y se da información falsa que desvía la atención de las autoridades.

"Este hecho que sucedió lo lamentamos, estuvimos trabajando, estuvimos haciendo el operativo, hubo registro de motocicletas, vehículos, información que nos llegaba puntual y otra que la verdad distorsionaba toda la información ¿por qué?, porque también hay gente que hace llamadas para poder desviar el operativo, No es nada sencillo cubrir toda la ciudad lo debemos decir abiertamente pero estamos trabajando, León es el municipio a nivel nacional que más detenidos tiene, León es la corporación más confiable también a nivel nacional y dicho por otras entidades, tanto estatales como federales entonces, no vamos a bajar la guardia, al contrario vamos a seguir trabajando a favor de la comunidad", indicó.

"Hay momentos que no quisiéramos tener y lo digo con mucho respeto, quisiera tener una bolita para ver hacia dónde va a suceder un hecho y estar ahí rápidamente, pero imagínate más de mil 500 colonias, más de 600 comunidades rurales, más de 79 mil comercios que cuidar es una área deportiva muy grande que la verdad no hemos bajado la guardia y no la vamos a bajar", dijo.

Comentó el titular de la SSCL que se tenían antes 70 colonias identificadas como focos rojos en materia de seguridad en León y han disminuido esas zonas a 40 en este momento, además de que la delincuencia se mueve constantemente de zona.

"Hemos hecho operativos de disuasión, operativos de objetivos claros con coordinación con Fiscalía, con Sedena, con Guardia Nacional, hemos focalizado fuerzas especiales en algunas zonas y sí se mueve o sea la gente también se mueve, los que cometen una falta administrativa o un delito también se mueven y hemos estado trabajando, por eso el análisis de qué es lo que está sucediendo en la ciudad, hace unos meses observaban el problema del fraccionamiento Hidalgo, trabajamos, hubo detenciones, hubo aseguramiento, se trabajó en inteligencia", indicó.

Por su parte la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, comentó que los operativos a motociclistas en León se incrementarán. Esto luego de detectar que una gran parte de los delitos que se cometen en la ciudad son utilizando este tipo de vehículos.

"Es evidente que hoy la mayoría de los hechos delictivos se cometen con motocicleta. Se estarán tomando operativos cada vez más estrictos en cuanto a la tenencia y el uso", dijo.

