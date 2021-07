Integrantes Unesco piden al INAH investigar demolición del Mónaco

León, Gto.- Integrantes de la Unesco en el estado de Guanajuato demandan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se investigue la demolición de la cantina "El Mónaco", que dio servicio por 124 años en el Centro Histórico de León.

Lo anterior comentó la arquitecta Sara Narváez, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es el Órgano Técnico Asesor de la UNESCO en el estado de Guanajuato.

Ya interpusimos una denuncia ante el INAH, vamos a ver que procede, lamentamos que la hayan demolido, no fue la forma, los restauradores sabemos cómo se puede arreglar este inmueble, si algo estaba en riesgo se retira y se reemplaza por otro material o sistema constructivo que vaya a acorde al sistema constructivo tradicional, pero nunca se lleva a cabo la demolición total de una finca al 100%, dijo la arquitecta.

Señaló que el municipio no debió autorizar y proteger la demolición de la finca, pues "este tipo de fincas tienen que estar protegidas, debieron haber pasado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no pudo haber dado el permiso el municipio sin que el inmueble primero haya pasado por el INAH".

Expresó que la finca estaba apuntalada para que no se derrumbara con las lluvias y no se debió derrumbar todo con retroexcavadora, "los apuntalamientos los autoriza el INAH y debieron de haber contado con estos permisos para cualquier movimiento que tuvieran que hacer con la finca, independientemente si esta o no catalogada, está en una zona de protección de patrimonio que se llama Zona A en el código urbano reglamentario de León".,

"El INAH no autoriza demoliciones, los edificios históricos para ser tratados se debe de pedir permiso al INAH, y si estaba en riesgo la techumbre se debió haber realizado un retiro controlado del techo, únicamente, pero no se pone en riesgo los elementos de carga que son los muros de fachada y los colindantes, mucho menos se puede meter una retroexcavadora al Centro Histórico en horario normal en el cual hay flujo de personas y paso de vehículos".

Lamentó la posible participación de Obra Pública en el derrumbe de la finca, pues considera que se incurrió en una grave irregularidad y se dañó el patrimonio histórico de León.

"A quienes nos dedicamos a hacer trabajos de restauración, Obras públicas nos tiene restringido que cualquier vehículo pesado ingrese al Centro Histórico en un horario normal, se tuvo que ingresar de 10 de la noche a 6 de la mañana, observamos bastantes irregularidades de este inmueble y ojalá que llegue la información al INAH para que protejan esta finca, porque es parte de nuestro valor arquitectónico, histórico y de contexto de la ciudad de León".

Al parecer el municipio autorizó, pues acordonaron el área para hacer los trabajos, detuvieron el tráfico en la Calle Hermanos Aldama para hacer los movimientos con una retroexcavadora, es muy raro ver una maquina de este tipo en el Centro Histórico, más en horario de tráfico vehicular, eso es irregular.

Según la arquitecta, en la organización tienen registros de que en 1875 empezó a operar el Mónaco como cantina y fue la primera de la ciudad, "y es muy probable que muchos años atrás tenía otro uso".

Lamentó que los dueños de la fina construirán "una aberración que le romperá todo el esquema a la ciudad, León no es una ciudad que se considere bella por su Centro Histórico, tenemos muchos casos como este que desaparecen a los inmuebles y construyen una edificación que rompe con el esquema de ciudad", finalizó.





sp