Integrantes de Los Banda JR de Salamanca mueren en accidente en Monterrey

Salamanca.- Dos integrantes de la banda de Salamanca Los Banda JR, fallecieron en el choque entre la camioneta en la que viajaban contra un tráiler, registrado la madrugada de este lunes sobre la Carretera Libre a Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León, a la altura de éste último municipio. Otras tres personas resultaron lesionadas en el fuerte encontronazo.

Los Banda JR es un grupo que interpreta música norteña tradicional desde hace más de 30 años, sus 4 integrantes heredaron de sus padres el gusto por la música y en los años 80 y 90s se el grupo se consolidó como uno de las bandas norteñas más exitosas de México.

De su música sobresalen temas como "Yo fui el primero", "Que chulos ojos", "Sin sangre en las veas", "Moneda sin valor", "El aretito" y "Anillo grabado", entre otros muchos.

De momento no se dieron a conocer los nombres de los fallecidos ni de los lesionados, aunque la noticia publicada en la página de Facebook de la banda causó consternación entre los seguidores, sobre todo salmantinos, donde aparece además una condolencia para el guitarrista Juan Quiroz, uno de los fallecidos.

Sobre el accidente, en las redes sociales se dice que el accidente ocurrió cuando un tracto camión invadió carril contrario sobre la carretera Reynosa, Tamaulipas-Cadereyta, Nuevo León, a la altura de esta ciudad neoleonesa, y se impactó contra la camioneta que traía un remolque con el nombre de Los Banda JR.

