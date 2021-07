Insiste PAN en nulidad de elecciones en San Miguel de Allende

El secretario del Partido Acción Nacional en el estado, Eduardo López Mares, declaró que el PAN espera que el próximo jueves 22 de julio el Tribunal Electoral del Estado anule la elección de San Miguel de Allende.

El motivo, argumentó López Mares, es por el supuesto rebase de gastos del tope de campaña que realizó el alcalde electo Mauricio Trejo Pureco del PRI.

López Mares pidió que se castigue a Trejo Pureco, y dijo que "quien la hace que la pague por obrar mal" y amenazó que en caso de no tener una respuesta del Tribunal estatal, acudirán a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Federal Electoral y posteriormente a la Sala Superior.

Dijo que también esperan una sanción para los 11 municipios impugnados en contra de los candidatos de Morena, quienes estando en revisión de su documentación en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, arrancaron antes de tiempo la elección.

"Estamos a la espera de que si no se atiende o se revisa de manera exhaustiva como lo hemos solicitado, estaremos impugnando en Sala Regional Monterrey o en la Sala Superior, vamos a ser respetuosos de la ley, buscamos con la impugnación que el que la hace la pague, o el que obra mal que se le pudra el tamal, lo que nosotros queremos es que quien incumplió la ley que la pague, que no se siga obrando mal, porque los partidos políticos debemos ser los primeros garantes del cumplimiento de la ley, por eso hemos insistido en las impugnaciones".

VOTAN HASTA LOS QUE NO DEBEN

López Mares explicó que en el caso de San Miguel de Allende las irregularidades que se impugnaron ante el Tribunal Electoral, es que durante la votación en 33 casillas participaron personas que no estaban en el listado nominal.

"Gente que no tenía nada que ver en las casillas, también señalamos la compra de votos, la violación a la rendición de cuentas, transparencia, certeza y máxima publicidad".

Enfatizó que el candidato del PRI no publicó la agenda de eventos que realizó, "tenemos detectados 23 eventos que no fueron reportados, 63 eventos que realizaron el aviso al INE de forma extemporánea, y el Instituto no pudo acudir a revisar esos eventos y tener conocimiento de los gastos realizados en los mismos, y 59 eventos que se subieron al sistema de fiscalización con pocos días de anticipación, el reglamento establece que se tiene que informar con 7 días antes de la realización del evento".

Reiteró que el PRI excedió por más de 990 mil pesos el tope de gastos, "esto para nosotros es determinante por que no compitió de manera lícita, por eso se presentó la queja ante la Unidad Fiscalizadora del INE por el rebase de tope".

Dijo que se impugnó una publicación de una encuesta en un periódico de circulación nacional, la cual se distribuyó en el municipio de San Miguel de Allende, "con la cual se buscó incidir en el votante y no se respetó la veda electoral, está documentado que en su página de Facebook se pautaron anuncios del 1 al 3 de junio con alcance superior al promedio".

ESPERA ANULACIONES

El PAN espera que el jueves 22 de julio el Consejo General del INE analice los informes de los partidos políticos por estados y se revisará los informes de campaña y las denuncias sobre el rebase de topes, "estaremos pendientes de la decisión para ver si existe anulación, nosotros denunciamos en 12 municipios el rebase de topes".

Concluyó que en caso de ser efectiva la causal de nulidad de la elección que indica que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5% y existe un rebase de tope de campaña se debe anular la elección.

"Tendríamos un nuevo proceso electoral en los próximos meses si así lo decide la autoridad del INE, es la sanción máxima y el candidato que rebasó el tope no podrá contender en el nuevo proceso electoral y se sanciona al partido político, en San Miguel de Allende podrían alcanzar hasta una multa del 200% sobre lo que rebasaron, que fue cerca de un millón de pesos" concluyó López Mares.

IA/CV