Insabi satura hospitales de Guanajuato y provoca confusión

El cambio del Seguro Popular al Insabi solo ha traído confusión y saturación en los Hospitales públicos de Guanajuato. El Instituto de Salud para el Bienestar arrancó funciones en todo México a partir del 1 de enero. Pero en Guanajuato llegó a operar sin indicaciones, ni reglamentos.

"Hoy todavía, hay mucha confusión con la reglas del Insabi. No han sido claras. Se presupuestó siendo Seguro Popular", mencionó Diego Sinhue.

El gobernador informó que independiente del desorden del ´nuevo nombre´ del servicio médico, en los hospitales públicos del estado, se atenderá a todas las personas que soliciten atención.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato.

"Guanajuato siempre recibe a los del Imss, a los del Issste a todos. Incluso a personas de otros estados. Nunca lo hemos dejado de hacer. Para nosotros no significa un cambio", comentó el gobernador.

Por su parte el Secretario de Salud de Guanajuato informó que además de recibir a más pacientes, han tenido bastantes problemas en el área administrativa. Debido a que la federación desapareció las plataformas en las que se podía verificar si la persona que solicitaba el servicio realmente no contaba con ningún otro seguro médico.

"En este momento las plataformas en las que podíamos verificar que las personas que se atienden, no fueran derechohabientes del Imss, del Issste, de Sedena o Pemex, ya no hay acceso. Eso genera una inversión de recursos que están asignados para personas sin afiliación", dijo Daniel Díaz Secretario de Salud.

En los días de operación del Insabi, los procesos administrativos se han guiado con el antiguo modelo del Seguro Popular. Y según lo informado por la federación el Instituto ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel. En los servicios de tercer nivel se continuará cobrando cuotas de recuperación.

A las personas con servicios médicos como Imss, Issste, etc... no se les negará la atención. Únicamente se les cobrará la cuota completa por el servicio requerido. Pero esto, hoy, no es posible, pues la plataforma desapareció del sistema.

Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato.

Sin embargo, muchos derechohabientes, están aprovechando que no se está revisando y solicitan el servicio ´mintiendo u ocultando´ su afiliación a otro servicio médico.

El Secretario Daniel Díaz, solicitó a la Federación que se aclaren cuanto antes los puntos que más le causen incertidumbre a la población, mismos que causan problemas en la operación de los hospitales.

"Dejar claro dónde podemos nosotros verificar que no es derechohabiente una persona, como lo hacíamos con el Seguro Popular. Y la otra, que genera expectativas a la población que tienen derecho a todo. Cuando hoy en la mañana se publica un comunicado por parte de la federación, dónde dice que la atención de tercer nivel no será gratuita. Sin embargo muchos de nuestros hospitales de segundo nivel, brindan atención de tercer nivel y entonces eso genera una confusión tanto en usuarios como en el personal operativo", pidió Daniel Díaz a la Federación.

En próximos días la Secretaría de Salud informará sobre los pacientes atendidos en Guanajuato en lo que va del año. Daniel Díaz comentó que hasta hoy, la cifra de pacientes se ha disparado notoriamente.