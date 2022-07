Inflación "corta alas" a la venta de guacamayas en León

León.- Cómo cada día, Luis llegó a las 11 de la mañana a su negocio, en el mercado Aldama. Las condiciones económicas no lo desaniman pues sabe que siempre hay clientes en su negocio, en algunos días más que en otros.

Es de los pocos que venden las tradicionales guacamayas en la zona centro, pero, aun así, a veces no vende como quisiera, pues el aumento de precios a causa de la inflación imposibilita a la gente a ir diario.

En los recientes meses, el precio del bolillo se le ha incrementado de dos pesos a tres pesos con 50 centavos. El chicharrón duro le costaba 90 pero, y ahorita lo compra a 140 pesos por kilo.

Aún recuerda que hace un año compraba el aguacate a 50 pesos por kilo, pero ahora lo ha encontrado hasta en 110 pesos.

"El único ingrediente que no nos ha subido es el cuero. Hace poquito también tuvimos que aumentas e precio. Desde una coca que la dábamos 18 pesos, y que ahorita la estamos dando a 20 pesos. Una guacamaya la dábamos a 25 pesos y ahorita la estamos dando en 35.

"Y es que ahorita la gente ya compra menos. Sí vienen, pero ya no tanto como antes, o a veces vienen y consumen menos. Luego nos preguntan que por qué tan caso. Y aparte le pagamos impuestos al SAT y al municipio, ya ganamos menos", comentó.

Cifras compartidas por el economista Mauricio Hernández, señalan que entre el 1 y el 15 de junio los precios aumentaron a una velocidad que no se observaba desde 1998 para esa misma quincena. La inflación se ubica en 7.88%.

Los alimentos subieron el 11.71% en el último año; las frutas y verduras, el 13.29%, señala el académico de la Universidad de Celaya.

Luis lo corrobora: El Pan Bimbo que compra para vender otros productos, como sándwich, también elevó sus precios los recientes días subió de 40 a 53 pesos.

"Antes comprábamos tres diarios. Ahora compro tres el lunes, y llega el miércoles, y todavía tengo, porque la gente compra menos", dijo.

Aunque ha visto reducidas sus ganancias, señala que cada día llega con los mejores ánimos, pensando que le irá mejor que el anterior.

También espera los días de quincena, donde considera que son los días donde más puede vender, además de los sábados y los lunes.

Claudia es cliente de Luis. Vende tenis y sandalias en un local del mercado y también ha sentido el impacto de la inflación. Ella reconoce que comprar una guacamaya es más difícil, pues sí ha llegado a tener días donde no vende nada.

"Uy, que si vendo menos. Soy su cliente, pero sí tengo ya que venir menos. Cuando no vendo me voy bien triste", dijo.

"A mí también me subieron tenis. Los tenis que vendía en 800 ahora los tengo que dar en mil. Entonces, es mucha la inversión y poca la ganancia. Las chanclas, la más económica te sale en 55 pesos, pero me subieron 10 pesos. Algunas me las subieron 20 pesos".

Para no ver afectada su economía, Claudia cierra a las siete de la tarde su negocio en el Mercado Aldama, y sale corriendo a atender su negocio de chocomiles.

JJ