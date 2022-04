Incendio en Sierra de Lobos duró 27 horas; afectó 167 hectáreas

León.- Luego de 27 horas de labores realizadas por 78 elementos de distintas corporaciones y 15 unidades, fue eliminado en su totalidad el incendio que se originó entre las comunidades El Zorrillo y Los Panales que se encuentran por la carretera estatal de León y San Felipe, donde resultaron afectadas 167 hectáreas y que consumió vegetación como encino, sotol, arbustillo y hojarasca.

El incendio inició el viernes poco después de las 16:00 horas y terminó el sábado alrededor de las 19:00 horas.

Dependencias de los 3 órdenes de gobierno que trabajaron para combatir y finalmente sofocar este incendio informaron que fueron 78 elementos los que en labores coordinadas lograron el objetivo de abatir en su totalidad este siniestro.

Los elementos pertenecen a las siguiente corporaciones: Coordinación Estatal de Protección Civil, Dirección Municipal de Protección Civil de San Felipe, Brigada Rural Aranjuez, Brigada Rural Sierra de Lobos, Coordinación Municipal de Protección Civil de León, Cuerpo de Bomberos León, Medio Ambiente León Conafor y Sistema Integral de Aseo Público León.

De momento las autoridades no han informado cómo se originó el incendio, pero no se descarta que haya sido provocado por alguna persona que encendió alguna fogata y no tuvo el cuidado de apagarla totalmente. De cualquier forma, las autoridades competentes harán la investigación para definir la causa más probable.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal continuaría a en el lugar hasta determinar que el incendio no se reactive para así dar por terminadas las labores de los brigadistas.

