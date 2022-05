Imitadoras y estilistas, de esto vivían mujeres trans que murieron en Irapuato

Irapuato-. París, Melany, Pepa, Trini y Ángel o Ángela, dejaron un hueco en la comunidad LGBT en Irapuato. Este domingo murieron en un accidente luego de que un conductor ebrio se impactara en el taxi en el que viajaban. El taxista también falleció de forma instantánea.

La muerte de estas cinco personas de la comunidad LGBT indignó a activistas y defensores de los derechos de estas identidades. Arturo Álvarez, activista de la organización Desarrollo Humano y Sexualidad A.C. pidió justicia para sus compañeras, también pidió respeto a los medios de comunicación a la hora de referirse a las víctimas, señalando que la forma correcta de llamarlas es mujeres trans.

"ERAN UN GRUPITO, SIEMPRE ANDABAN JUNTAS"

Gisell, amiga de las víctimas y también mujer trans, cuenta a La Silla Rota que las conoció hace 8 años en un bar. Melany, Trini, París y Pepa vivían en la misma colonia, en Las Heras. Ángel o Ángela no vivía cerca, pero tiempo después lo integraron a su grupo.

"Desde que las conocí salían todas juntas. Vivían en la misma colonia, excepto el chico gay Ángel, pero de igual manera andaban juntos. Nunca me trataron mal, al contrario, siempre fueron muy lindas conmigo. Me apoyaban, me daban consejos, me animaban para cumplir mis sueños".

La vida de las víctimas se fue en los escenarios y en las estéticas. Algunas daban shows de Jenny Rivera, otras imitaban a Gloria Trevi, y unas más eran estilistas. Gisell describe como recuerda a cada una de sus amigas tras una muerte inesperada.

PEPA IMITABA A JENNY RIVERA Y DABA SHOWS TRAVESTI

"Era muy leal y siempre me decía que no me dejara de nadie. Me daba consejos y me invitaba a sus fiestas. Ella era estilista, tenía su salón y le iba bien. Daba también show travesti, imitaba a Jenny Rivera", dice Gisell recordando a Pepa, una de las víctimas.

MELANY ERA GLORIA TREVI EN IRAPUATO

"Melany era una persona muy simpática, muy trabajadora, luchaba por darle todo a su mamá ya que era su sustento, vivía con ella. Trabajaba también en un salón, aparte daba shows de Gloria Trevi. Era muy querida por todos, muy conocida por sus shows de imitación y por ser una persona que sabía salir adelante cumpliendo sus sueños".

TRINI MOTIVÓ A SUS AMIGAS TRAS OPERARSE

"Trini fue unas de las primeras chicas trans. Ya operada fue inspiración para muchas otras chicas que íbamos iniciando, era muy sencilla y muy guapa".

ÁNGELA SERÁ RECORDADA CON AMOR

"Ángel o más conocida como Ángela, era una persona muy tranquila, no se metía con nadie. Se divertía, bailaba, muy linda de carácter".

"PARÍS AÚN TENÍA SUEÑOS POR CUMPLIR"

"Y París pues ella... uff ... era una persona que salía adelante. Muy linda y muy ocurrente, le gustaba mucho bailar en las fiestas, era con la que más llegue a convivir. Salíamos de fiesta o antro, nos riamos en casa... una persona muy sencilla que aún tenía sueños por cumplir".

EL VIDEO CON EL QUE RECUERDAN A PARÍS

Con un video de 26 segundos, Gisell recuerda el carisma de su amiga París, a quien describe como "sencilla y alegre". Además de compartir fotos donde salen juntas, publicó la grabación en su cuenta de Facebook, donde se ve a París bailar al ritmo en una cumbia en una fiesta.

"A todas mis amistades se les va extrañar como nunca. Fueron parte de mi vida, conviví con cada una de ustedes, pero en especial a ti, fuiste una persona muy sencilla, muy alegre, muy carismática. Siempre con tus ocurrencias... te fuiste de la nada te voy a extrañar mucho París", escribió Gisell en la red social.

A su publicación reaccionaron cerca de cien personas, entre amigos y familiares que dieron el pésame a las víctimas y pidieron justicia contra el responsable del accidente.

Ricardo García, Secretario Estatal de Igualdad y Defensa de la Diversidad del Partido Verde, pidió que la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro, dar una postura sobre el hecho y ofrecer apoyo a las familias.

"Exigimos justicia para las mujeres trans y un hombre homosexual que murieron esta madrugada en Irapuato, aparentemente a causa de un conductor alcoholizado. Estamos en espera de que la alcaldesa @LorenaAlfaroG se pronuncie y ofrezca un mensaje de solidaridad a sus familias".

EL ACCIDENTE

La madrugada de este domingo, las víctimas regresaban a su casa después de trabajar en un bar. Eran alrededor de las 3:30 a.m. cuando circulaban en un taxi verde cuando el conductor de una camioneta Suburban embistió el vehículo en la colonia Álvaro Obregón, provocando que el taxista chocara contra una farmacia y finalmente quedara afuera de una taquería.

Los cuerpos de las víctimas quedaron prensados por cinco horas, hasta las 8 a.m. pudieron rescatar a las cuatro mujeres trans, a su amigo gay y al taxista. Todos perdieron la vida. El conductor responsable está detenido.

Hoy velarán los restos de las seis personas en Irapuato.