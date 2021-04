IEEG detecta fallas en 11 planillas de Morena y 4 de Movimiento Ciudadano

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informó del hallazgo de fallas en los registros de MORENA en 11 municipios y de Movimiento Ciudadano en 4 ciudades del estado. Estas inconsistencias son en relación al principio de paridad de género pues no cumplieron la Ley, el cual establece que hombres y mujeres tengan el mismo acceso a un cargo de representación.









En Guanajuato, son miles de candidatos los que buscan representar a sus ciudadanos y que ahora se enfrentan al rechazo de sus planillas por el incumplimiento de este criterio. El IEEG se encuentra en sesión urgente para determinar la aprobación del registro.

Los municipios de MORENA que se enfrentan a este semáforo rojo electoral son:

1. Salamanca

2. Celaya

3. Guanajuato

4. Apaseo el Grande

5. Cortazar

6. Cuerámaro

7. Dolores Hidalgo

8. Moroleón

9. Pueblo Nuevo

10. Victoria

11. Tarimoro

De manera particular, MORENA, además de no cumplir con los criterios de paridad de género, no entregó documentación completa, la cual está compuesta por cartas de residencia y constancias de inscripción al padrón electoral, además de otras inconsistencias.

Las planillas de Movimiento Ciudadano que fueron rechazadas corresponden a los siguientes municipios:

1. Celaya

2. Salvatierra

3. Moroleón

4. Uriangato

Los candidatos afectados pueden impugnar esta resolución ante el Tribunal Estatal. Por ahora, Ernesto Prieto Gallardo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, y hermano del candidato de MORENA en Salamanca, Cesar Prieto, informó que van a proceder legalmente contra Consejeros del IEEG.

PR