Hubo torturas y violaciones, pide Gobernador disculpas a las víctimas

Paloma vivió en el orfanato Ciudad de los Niños en Salamanca. Ella fue una de las 324 víctimas de tortura y violaciones al interior del albergue. Esta mañana aceptó y recibió la disculpa pública del Gobernador del Estado, por las violaciones y vejaciones que ocurrieron al interior del recinto, que se suponía, debía resguardar el bienestar de los menores y adultos con discapacidades internados.

El nombre de ‘Paloma’ solo es un seudónimo. Por tratarse de una menor, su rostro e identidad se manejó en completo anonimato.

Gracias a Dios, yo ahora estoy en un mejor lugar. En el que mis derechos son respetados por todos. Me encuentro estudiando en donde yo quise estudiar. Me siento libre de expresar lo que siento sin ser maltratada. Puedo decir lo que me gusta, y soy escuchada y escucho con respeto.

Reconozco que lo que viví es parte de mi historia. Pero eso no será un obstáculo para mi futuro, porque tengo muchos sueños que cumplir. Les pido que no me deje sola. Que no nos dejen solos y que nos ayuden a salir adelante.

Gracias por dejarme expresarme en este momento tan significativo para mí y para muchos otros. En nombre de todos mis hermanos y compañeros. Gracias”, expresó paloma en una breve participación anónima dentro de la conferencia virtual.