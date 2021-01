Huachicolero: el "western" de Guanajuato llega a Amazon Prime

Con la finalidad de impresionar y ganarse el cariño de una chica, Lalo, un joven de 14 años, entra al negocio que tanto ha atormentado al estado de Guanajuato y a muchos otros puntos en el país: el robo de hidrocarburos, conocido como "huachicol".

De esto trata ópera prima del guanajuatense Édgar Nito (1986), quien recientemente estrenó "Huachicolero" en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

La cinta fue galardonada en Tribeca Film Festival con sede en Nueva York, y en el Festival de Cine de Sitges celebrado Cataluña.

Edgar Nito, con estudios en ciencias de la comunicación por la Universidad de La Salle, en León y egresado con honores del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) comentó a LaSillaRota que quiso retratar la problemática social y de seguridad que representa el huachicol porque no había películas que trataran sobre eso y la gente fuera de Guanajuato o de los estados en donde se vive de manera más severa esta problemática, como Hidalgo, Veracruz o Puebla, antes de 2017 (año en que la realizó el filme) conocían poco sobre el robo de hidrocarburos.

"Era algo que no pasaba por el imaginario de la gente, y la intención era decirlo, decir esto pasa en el lugar en donde yo crecí".

El nacido en Irapuato, mencionó que la primera vez que escuchó la palabra huachicol, saltaron a su mente los Westerns de asaltos al tren, películas antiguas basadas en escenarios norteamericanos que tienen cierto paralelismo entre la ficción y la realidad.

"De donde soy sigue habiendo estos asaltantes de camino, pero ahora no roban el tren sino asaltan el ducto de la gasolina y se la roban, esto es el nuevo Western y sucede a la vuelta de aquí". Declaró.

Su gusto por el séptimo arte emerge cuando cursaba la secundaria. Un maestro que proyecto El Señor de las Moscas y la Naranja Mecánica fue la chispa que incendió su gusto por las películas con argumentos más complicados y oscuros.

"Me acuerdo que un amigo se había volado la tarjeta de BlockBuster, y llegó con la cinta de Kids, después Requiem for a Dream y Trainspotting. Ahí fue cuando agarre el gusto por ver cine con temáticas fuertes".

Ya cursando la preparatoria, junto con sus compañeros, decidió realizar su primer cortometraje. No fue aceptado para el Festival de Cine de Guanajuato. La vida dio sus vueltas y hace un año abrió con su primer largometraje ese festival, ahora llamado Guanajuato International Film Festival (GIFF).

Posterior a esa experiencia, Edgar se fue a estudiar comunicación en León, pero su pasión por la cinematografía no había terminado, por lo que decidió inscribirse a unos cursos que ofrecía el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

"En la segunda parte del curso yo ya tenía muy claro que estaba aprendiendo cosas de cine que en la carrera de comunicación me enseñaban de manera incorrecta"

Le preguntó a su mamá que si lo apoyaría en la segunda etapa del curso, al cual comenta el director, es difícil de entrar.

"Hace poco platiqué con mi mamá, y me comentó que ella pensó que no iba a quedar (ríe)".

Edgar abandonó la Universidad y decidió perseguir su sueño de convertirse en cineasta, pudo estrenar su primer cortometraje "Y volveré" y logró que se proyectara en el Festival de Cine de Guanajuato.

"Se estrenó primero en Sitges, se inauguró en la categoría más baja. A mí no me invitaron, viajé para verlo y se proyectó en una salita muy chiquita, sin mucho glamour".

Nito comenta que los directores que lo han marcado son Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Sam Peckinpah, Sam Raimi, Denis Villeneuve, David Ayer, Yorgos Lanthimos, James Gunn y Robert Eggers.

El joven director de cine explicó que actualmente se está realizando mucho cine mexicano, y eso da diversidad de historias, existiendo cintas de mucha calidad.

"Hace un tiempo era raro ver una película situada totalmente en Irapuato, con actores y con acento de Irapuato, con modismos y palabras de allá. Eso me parece que es fantástico, que se descentralice y que veamos historias diferentes de otras ciudades".

Edgar Nito exhortó a los guanajuatenses que se quieren dedicar al cine, que no lo dejen y que "tomen al toro por los cuernos". Explicó que es importante iniciar con lo que se tenga a la mano, no compararse con otros y no dejar de intentarlo.

Nito mencionó que se encuentra muy contento por el recibimiento que tuvo Huachicolero, más por ser un tema delicado de tratar para los de Guanajuato, e invitó que vean su película en Amazon Prime.