Hoy llega Jesucristo Súper Estrella al Poliforum León

Con una orquesta en vivo y más de 250 cambios de vestuario llega a León Jesucristo Súper Estrella.

Esta ópera rock es un clásico musical que ha dado la vuelta al mundo en sus distintas versiones, como presentaciones teatrales, cinematográficas y hasta musicales, obteniendo como respuesta décadas de éxito.

La historia se basa en los últimos siete días de Jesucristo. Comenzando con su llegada a Jerusalén, para finalizar con su crucifixión, amenizado por la música de Andrew Lloyd Webber y la letra de Time Rice.

El papel protagónico corre a cargo de Beto Cuevas, quien interpreta a Jesús. Se acompaña por Erik Rubín como Judas; María José es María Magdalena; Leonardo de Lozanne como Poncio Pilatos; Kalimba da vida a Simón; Yahir es Pedro y Enrique Guzmán actúa como Herodes.

Con un ambiente urbano el elenco de cantantes hará brillar la noche en el escenario del Poliforum León. La presentación será el jueves 3 de octubre a las 8:30 p.m.

Los boletos van desde los 500 pesos hasta dos mil quinientos.

Lo que no sabías...

Jesucristo Súper Estrella inició como un álbum musical en 1970. El vocalista de Deep Purple y Black Sabbath Ian Gillian interpretó a Jesús y la actriz Yvonne Elliman a María. El disco tuvo la participación de una orquesta sinfónica de 56 piezas y seis músicos de rock. Canciones como "Superstar" "I don´t know how to love him" se lanzaron como singles.

Bajo el nombre de 'Jesucristo Superstar' se creó la película dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Ted Neeley en 1973 en Israel. El rodaje se realizó en un desierto en el que las temperaturas eran de 41°C, situación que provocó la deshidratación de varios actores y bailarines.