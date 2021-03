Hoy hace un año, un periodista extranjero trajo el covid a Guanajuato

Hoy hace un año que los guanajuatenses tenían una preocupación que solo se vivía en México y en otros países: contagiarse de covid-19. Un virus invisible al que no le importa la edad, ni la clase social, ha provocado la muerte de 10 mil 154 personas en Guanajuato.

Fue el domingo 15 de marzo del 2020 cuando circuló el rumor del primer contagio de covid en el estado. Hasta ese momento la vida transcurría "normal": había fiestas, eventos multitudinarios, conciertos, se había realizado la Feria Estatal de León y se planeaban las salidas para el fin de semana largo por el "puente" del mes. La Semana Santa y Pascua tocaban a la puerta.

EL PRIMER CASO DE COVID EN EL ESTADO

En esas fechas se realizaba el Rally en Guanajuato, y un periodista alemán, específicamente un camarógrafo transmitiría el evento, había llegado de Estados Unidos luego de trabajador varias ciudades. Se hospedaba en el hotel Crowne Plaza, en León, y se volvía el primer caso sospechoso de coronavirus. Nada estaba confirmado pero había presentado fiebre y dolor de cabeza, los síntomas que ya alertaba la Secretaría de Salud.

Ya el 18 de marzo, el secretario de Salud Daniel Díaz confirmó que el periodista deportivo dio positivo en la prueba de covid-19. El rumor se había convertido en una realidad, y los guanajuatenses no asimilaban el escenario que se veía venir, ni el número de casos y muertes que se acercaban.

El reportero tuvo contacto con 13 personas, que en ese entonces se aislaron y permanecieron en observación. Díaz Martínez explicó en rueda de prensa que los síntomas eran leves, y su estado de salud era estable.

Sobre el caso, Fátima Melchor Márquez, jefa del área de Epidemiología comentó que el reportero hacía la cobertura del Rally en varias ciudades, y que desde que llegó a León presentó los síntomas, y los reportó al área de Salud "no viaja con nadie, no ha declarado contactos directos, ni siquiera con grupos de reporteros es una persona que viaja sola. No llegó directamente en avión a Guanajuato, venía trabajando de otros estados", detalló Melchor.

Salud Estatal en ese momento avisó al Reglamento Sanitario Internacional de la Dirección General de Epidemiología, para identificaran los posibles contactos que tuvo el periodista, y evitar más contagios.

Al día siguiente de la detección del caso, o sea el 16 de marzo, las escuelas cerraron sus aulas y se mudaron a clases virtuales, que en ese entonces "pintaban" para ser una situación "temporal". Sin embargo, pasaría un año y el regreso a los salones no tiene una fecha definida.

Hasta este 15 de marzo Guanajuato suma 124 mil 984 casos positivos, y 10 mil 154 muertes. Son personas, no cifras, han los familiares de las víctimas.

Del total de casos, 156 de ellos son importados. Es decir, los turistas, estudiantes, trabajadores, o personas que han visitado el estado desde otras entidades o países han traído el virus.

EMPLEOS PERDIDOS Y FAMILIAS CONTAGIADAS, UN AÑO DESPUÉS

A un año de la llegada del covid-19, las personas saben que el mundo dio un giro total en todos los aspectos: miles de guanajuatenses perdieron sus empleos, cerraron sus negocios, dejaron de ir a clases presenciales y las tomaron por Zoom. Dejaron de ir a fiestas, visitar a sus familiares, o enterraron a sus familiares. Y por otro lado, hay familias en las que se contagiaron todos los integrantes.

Enrique, de 23 años, trabaja y estudia la universidad tomando clases en línea. Echa un vistazo a los días de marzo del año pasado y recuerda que justo para estas fechas entró a trabajar a una tienda de ropa y la habían cerrado por la pandemia.

"Yo creo que fue un año difícil para todos, para unos más que otros. En lo personal fue mi caso, la pérdida de empleo también padecí de covid (...) A mi prácticamente diría que me fue bien porque no llegué a perder seres queridos, tampoco me faltó el sustento".

Alejandro, de 27 años, trabaja de Community Manager en una empresa privada. Aunque no perdió su empleo el covid llegó a su familia: su padre y su hermano se contagiaron a unos días de diferencia, y hace pocos días él superó el virus también.

"Creo que fue un año con cambios profundos, cambios de hábitos en todos los sentidos; de salud física y mental".

Ahora su ritmo de vida es diferente, ha tenido que acoplarse al teletrabajo y ha convertido su cuarto en una oficina, que en sus palabras, ha significado una evolución que no todos estuvieron dispuestos a aceptar.

"Pasé de la oficina a trabajar desde un cuarto en mi casa y acoplarme a esta forma de trabajo, lo mismo para aprender en la escuela, tomar una clase en mi cuarto desde el celular (...) al final, me enseñó (la pandemia) a ver el lado bueno no solo de la pandemia, sino de todo lo que nos pasa y aprender a aceptar los cambios".

Hay quienes ahora tiene nuevo hábitos, como el del ahorro. Eso fue lo que le pasó a Isabel, una chica de 25 años que tuvo que ajustar su sueldo, y recortar gastos para sobrevivir ante la crisis.

"Esta pandemia me dejó un gran aprendizaje, y nuevos hábitos: por ejemplo el ahorrar. De un día para otro, iniciando la pandemia, algunos nos empezamos a quedar sin trabajo o los que tuvimos la oportunidad de seguir trabajando el sueldo pues ya no era lo mismo, era ver otras alternativas para sobrevivir".

A 365 días de diferencia por fin llegaron las vacunas contra el covid. Hasta ahora 24 municipios del estado han recibido la vacuna, que ha sido aplicada a los adultos mayores, por ser la prioridad, luego del personal médico.

El panorama en Guanajuato parece ser alentador, el estado se encuentra en semáforo amarillo, pero la insistencia del Gobierno es la misma: no relajar las medidas de sanidad para evitar el retorno al escenario de hace un año.

