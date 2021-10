Hoy es último día para vacunar a rezagados en Guanajuato

Este es el último día para vacunar a personas rezagadas en el estado de Guanajuato. Se están aplicando vacunas Sputnik-V a personas mayores de 18 años que no han recibido la primera dosis, si todavía no has acudido, el tiempo se acaba, aquí están los 18 puntos a los que se puede acudir.

#ReporteCOVID19 Sábado 23 de octubre de 2021, aún hay 187 mil vacunas disponibles para los rezagados mayores de 18 años en todo el Estado, los puntos siguen abiertos este sábado y domingo de 8 am a 8 pm. #VacunateContralaCOVID19 #GrandezaDeMéxico pic.twitter.com/6DiIgg9kL2 — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) October 23, 2021

Personal está aplicando la vacuna hasta las 8 de la noche de este domingo 24 de octubre. Para vacunarse se necesita presentar el registro impreso luego de inscribirte en el sitio del Gobierno Federal.

Las dosis se aplican en 16 municipios: León, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Pénjamo, Guanajuato, Salamanca, Irapuato, Silao, Dolores Hidalgo, San Felipe, Sam Luis de la Paz y San Pancho.

