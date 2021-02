Hoy duerme Celaya con "muy mala" calidad del aire

Celaya, Gto.- La estación San Juanico del monitoreo estatal atmosférico, ubicada en Celaya determina que hasta las 21:00 horas de la noche de este sábado, la calidad del aire es "muy malo", así lo señala en tiempo real el sitio web: smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/seica/monitoreo/Celaya

El Índice de Aire y Salud de Guanajuato, señala que con el semáforo en rojo los grupos sensibles de la zona no deben realizar actividades al aire libre y para el resto de la población, se invita a evitar actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre.

Especifica que en caso de presentar síntomas respiratorios o cardiacos deben acudir de manera inmediata al médico. Enfatiza que niñas y niños, mujeres y hombres deben usar cubrebocas al salir a las calles (medida que se aplicaría aún sin covid-19).

LAS OTRAS DOS ESTACIONES DEL AIRE EN CELAYA

Además de San Juanico, Celaya cuenta con otras dos estaciones, una en las instalaciones de Seguridad Pública y en el Tecnológico de Celeya; la primera marca anaranjado, con calidad "mala" y la última está en verde, calificada como "buena".

SALAMANCA E IRAPUATO PRESENTAN CONTAMINACIÓN

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato pide a la población de Salamanca y ciudades aledañas, atender el estado de guarda la calidad del aire ante los altos niveles de concentración de contaminantes registrados en las últimas horas.

De acuerdo con los registros de SO2 y PM2.5 de las últimas (con corte del 19 de febrero 4 a.m. al 20 de febrero 4 a.m.), los niveles han registrado concentraciones altas que pueden afectar la salud de las personas.

SALAMANCA

De acuerdo con registros de la estación Cruz Roja, durante las últimas 24 horas, el 66% de este periodo de tiempo se presentaron concentraciones de dióxido de azufre (SO2) que superaron el valor límite de exposición en 1 hora para la protección a la salud de la población (0.075 ppm, partes por millón), registrando la concentración máxima horaria a las 01:00 a.m. del día del día 20 de febrero de 0.177 ppm.

De acuerdo con la cobertura de la estación de monitoreo, las concentraciones registradas impactaron principalmente en las colonias de San Juan Chihuahua, Bellavista, San Gonzalo, Franco y Centro.

Refinería Antonio M. Amor en Salamanca (Foto: SMAOT).

Así mismo, a las 9 de la mañana del día 19, la estación Nativitas, ubicada al oriente del municipio, registró un promedio horario de 0.085 ppm, superando el valor límite de referencia (0.075 ppm). De acuerdo con la cobertura de la estación, la zona de influencia son las colonias: San Juan de la Presa, Obrera, Ampliación la Obrera, Álamos, Jardines del Sol, Tamaulipas, Progreso Industrial, Reforma, La Gloria, Ampliación la Gloria, Ampliación la Gloria 2da Sección, Luis Donaldo Colosio, Constituyentes, El Edén 2da Sección y Nuevo México.

Debido a los efectos adversos a la salud humana por la exposición de corta duración al SO 2 , la NOM-022-SSA1-2019 establece 0.075 ppm, como concentración límite de exposición en 1 hora, y de 0.04 ppm para la exposición al promedio de 24 horas.

Durante la mañana y tarde del día viernes 19, y primeras horas del día 20, la estación Cruz Roja registró alza en las concentraciones de partículas menores o iguales a 2.5 micrómetros (PM2.5), mismas que han oscilado entre 30 y 60 µg/m3 (microgramos por metro cúbico). Durante los primeros días de esta semana, las concentraciones se encontraron en promedio en 20 µg/m3.

IRAPUATO

De acuerdo con registros de la estación Teódula ubicada al sur del municipio de Irapuato, a partir de las 2 am del día 20 de febrero se registró incremento en las concentraciones de SO2, registrando la concentración máxima horaria a las 05:00 a.m. del día del día 20 de febrero, la cual fue de 0.116 ppm, por encima del valor límite de exposición en 1 hora para la protección a la salud de la población (0.075 ppm).

De acuerdo con la cobertura de la estación, la zona de influencia son las colonias: Morelos, Las Luminarias, Valle de las Flores, Valle de las Flore 2ª Sección, Insurgentes, Barrio de la Calzada de Guadalupe, Insurgentes, Las Ánimas, Centro, Álvaro Obregón, San Pedro, Los Álamos, La Lupita, La Primavera El Refugio, Valle del Sol, Las Carmelitas, 12 de Diciembre, Nuevo México, Residencial Floresta, Balcones de Floresta, San de Retana, Ignacio Allende, Los Reyes, Las Misiones, El Cantador, El Pípila, Playa Azul y Miguel Hidalgo.

LA QUEMA DE COMBUSTÓLEO GENERA EL DIÓXIDO DE AZUFRE

El dióxido de azufre (SO 2 ) es un gas incoloro e irritante cuya principal fuente de emisión a la atmósfera es por la quema de combustibles fósiles con alto contenido de azufre, tal es el caso del combustóleo. El SO 2 se absorbe a nivel de las vías respiratorias superiores en personas, lo que produce una solución ácida que induce el incremento en la secreción de moco, y a que los músculos que rodean los bronquios se contraigan dificultando la respiración. En combinación con el agua, el SO 2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida la cual provoca serias afectaciones a la biodiversidad y erosión de suelo.

SP