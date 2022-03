Hortensia vence al cáncer; iba a morir por escasez de medicina de la Federación

Guanajuato.- Hortensia Soria Martínez, de 53 años de edad, fue desahuciada por el Hospital de Alta Especialidad del Bajío del Gobierno Federal y la regresaron a su casa a vivir los últimos días, al considerar que ya no era posible ayudarla con otra quimioterapia porque el cáncer en el colon ya había invadido su pulmón, hígado y otros órganos.

"Sentí coraje, porque eso de vete a tu casa y vívelos ahí como puedas, mi familia estaba deshecha, me imaginaba cómo me iban a dar esos dolores, me dijeron que iba colapsar y digo Dios, pues cuánto voy a soportar, lo que a mí no me gustó fue la forma en que me trataron", recordó.

En noviembre del 2021, después de 3 días de encerrarse a llorar en casa, una amiga la orientó con asesoría legal con un contacto en la Ciudad de México para demandar ante la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Salud Federal.

"Si me queda poco tiempo, voy a morir luchando, voy a morir de pie, porque yo no quiero que más gente muera así, porque no es justo, porque yo llegué con un pequeño tumor de dos centímetros, que si me hubieran atendido como debía de ser, no tendría metástasis y no estaría desahuciada, había expresado Hortensia Soria Martínez el 17 de noviembre del 2021, con las pocas esperanzas de vida que le quedaban.

Y esas esperanzas tomaron fuerza cuando el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, se contactó con ella para canalizarla al Hospital Regional de León, a donde la paciente llegó con un cáncer que había invadido su cuerpo, con mucha pérdida de peso corporal y sin poder caminar.

Los médicos que la atendieron señalaron que Hortensia llegó con un indicador de cáncer de 260puntos y actualmente ya está en 117 puntos, luego de 4 meses de tratamiento y 7 quimioterapias .

Cabe señalar que Hortensia es madre de dos hijos de 31 y 30 años y originaria de la capital del Estado, y en noviembre de 2021 había dicho: "Ellos están devastados, saben que su mamá se va a morir pronto, ellos saben que la situación que se acerca va a ser complicada para ellos, tratamos de vivir alegres el mayor tiempo posible, pero no se nos puede borrar de la mente que hay una enfermedad, que hay un peligro inminente".

La paciente tuvo incluso que interponer dos amparos ante un Juez Federal para que le dotaran de medicamento en el Hospital de Alta Especialidad.

"Nunca debemos de reprocharle a Dios esto, esto es cuestión de la vida, lo que a mí no me gustó fue la forma como me trataron, el juego que hicieron con mi cáncer, experimentaron para ver, me preocupa mucho, a cuánta gente no han mandado a morir a su casa".

"En el de Alta Especialidad nunca me mandaron hacer una biopsia, nunca algo como lo que me están haciendo aquí en el Hospital de León, donde me diseñaron una quimioterapia".

"Me negaron medicinas, porque mi lucha comenzó desde un principio, yo llegué en la transición del Seguro Popular al Insabi, tuvimos que comprar medicamento", añadió.

Su vida actual ha dado un vuelco completo, ha vuelto a renacer y ahora se muestra agradecida con el Instituto de Salud Pública del Estado por la forma de tratar a los enfermos y por no negarles las medicinas que requieren, incluso recomienda a la población a que acuda a la institución en caso de alguna enfermedad para ser atendidos de la forma en que lo requieran.

Hortensia se siente actualmente fortalecida para enfrentar la enfermedad que padece, la cual ha ido superando, pues incluso presume de que ya se puede valer por sí misma, que recuperó algo de peso corporal, pues ya empezó a comer casi de forma normal, manejar su vehículo y hasta bailar, pues como ella misa expresó: "Es como si no tuviera nada, no tengo síntomas, no me duele nada".

